FC Arzignano Valchiampo, tanta voglia di riscatto! Domenica al Dal Molin arriva l’Este

Dopo il passo falso di domenica scorsa a Caldiero, la truppa di Spinale si prepara alla prima assoluta tra le mura amiche domenica alle 15.00. li estensi sono reduci dal successo sul Belluno, ma in casa gialloceleste c’è ottimismo e voglia di rialzare subito la testa

Quando si inizia il campionato con una sconfitta c’è un unico desiderio nella testa di un calciatore: tornare in campo il prima possibile, per gettare sul rettangolo di gioco tutta la rabbia che si prova dentro, e soprattutto cercare di cancellare il ricordo del precedente ko. In casa FC Arzignano Valchiampo la sensazione comune nel gruppo gialloceleste è proprio quella. La trasferta di Caldiero, terminata con un ko di misura al termine di una prestazione comunque convincente dei giallocelesti, deve essere lasciata alle spalle al più presto. E dunque la concentrazione dei ragazzi di Manuel Spinale è già massimale in vista del prossimo incontro in programma Domenica 04 Ottobre alle 15.00 allo Stadio Dal Molin di Arzignano in quella che sarà di fatto la prima assoluta tra le mura amiche. L’avversario, manco a dirlo, sarà tosto davvero. L’Este di mister De Mozzi ha iniziato col piede giusto il proprio percorso stagionale, vincendo tra le mura amiche per 3-1 a debutto contro una squadra “di categoria” come il Belluno. Per questo servirà davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo e giocare con testa, gambe e cuore, per andare a caccia di tre punti che sarebbero di vitale importanza per il morale e la classifica. Forza ragazzi, Forza FC Arzignano Valchiampo!

