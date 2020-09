Mc Control Diavoli Vicenza riparte alla grande con i nazionali di USA, Svezia e Italia

HOCKEY IN LINE – La squadra MC Control Diavoli Vicenza che milita ad alti livelli nel massimo campionato dell’hockey in line sabato 26 settembre a Ferrara (inizio gara ore 18 e 30): nella rosa diversi nazionali di Italia, Svezia e USA. Di quest’ultima nazione anche il campione del mondo Nathan Sigmund che si è trasferito a Vicenza dalla Francia.

La società ha lavorato questa estate per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, puntando su un numero minore di atleti a roster, ma su un gruppo unito che può allenarsi e lavorare sempre insieme per crescere e affrontare al meglio tutte le varie sfide: campionato, Coppa Italia, Coppa FISR e, se ce ne sarà la possibilità, anche la Champions (parteciperanno Milano e, in caso di 2 posti riservati all’Italia, anche i Diavoli).

Per far questo ci sono stati dei cambiamenti, in primis la scelta degli stranieri: dopo gli sloveni, Loncar, Simsic e Zerdin, sono arrivati a Vicenza due statunitensi, Nathan Sigmund, 34 anni difensore di grande esperienza considerato uno dei migliori del mondo, e Alexander MacDonald, 23, attaccante, e lo svedese Tom Wennerstrom, quasi 29 anni, nazionale svedese e con esperienze in Europa.

Tutti e tre si sono detti soddisfatti e felici di essere a Vicenza e che la prima impressione della squadra, dell’ambiente e dei compagni è stato buono: “Terminata la quarantena abbiamo iniziato ad allenarci tutti insieme e il primo allenamento con la squadra e la prima impressione sono stati sicuramente positivi – ha spiegato Nathan Sigmund. – Con i ragazzi c’è stato da subito un buon feeling e quindi sono ottimista per l’inizio della stagione”.

E poi è stato confermato in gran parte il gruppo dello scorso anno: il capitano Luca Roffo, veterano di questa squadra, bomber Andrea Delfino, per il terzo anno in biancorosso, Andrea Ustignani, da tre anni a Vicenza, protagonista in pista e fuori, Samuele Baldan, al secondo anno con i Diavoli, giovane di grande talento, Fabio Testa, altra vecchia conoscenza, Nicola Frigo, al quarto anno con i vicentini, nel cuore di tutti i tifosi, Claudio Tabanelli, da tre anni a Vicenza, i giovani Filippo Centofante del 2001 e Carlo Trevisan 1999, e a difendere la porta biancorossa Andrea Alberti e Michele Frigo, binomio affiatato e una sicurezza per tutta la squadra.

A guidare il gruppo in panchina, Angelo Roffo, che non ha bisogno di presentazione e che ha preso da anni a cuore la maglia biancorossa e la sta portando più in alto possibile.

“Penso sia stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti – ha dichiarato capitan Luca Roffo. – C’è stato un lavoro enorme sotto e tanti sacrifici che ci portano ad essere positivi e soddisfatti già prima di entrare in pista. Vedo gli stranieri allenarsi come se fossero dei nostri da tempo, positivi, con gran voglia di lavorare. Insomma tutti buoni segnali, ma bisogna continuare così e vedere già dai primi appuntamenti il responso della pista”.



– Sabato, infatti, si inizia da Ferrara.

“Ferrara è stata costruita per far bene, già da qualche anno si sta muovendo bene ed è sicuramente insidiosa. Insieme però ci sono altre squadre: Torino che ha un campo difficile e un anno in più di esperienza in A, Asiago che ha tre linee competitive e ottimi portieri. Tutte squadre che possono fare qualche sgambetto e con le quali dobbiamo stare attentissimi. Non siamo ancora pronti e in condizione, fra quarantene e acciacchi vari abbiamo fatto un paio di allenamenti tutti insieme, quindi sabato sarà una prova importantissima, non tanto di tattica, ma di testa e di cuore”.

Per permettere tutto questo, i Diavoli possono contare anche per questa stagione nel main sponsor Mc Control di Camisano, senza il quale non sarebbero stati raggiunti i risultati di questi ultimi anni e non si sarebbe potuta costruire una squadra competitiva per questa stagione. Con un ulteriore plauso per aver scelto di sostenere la squadra anche dopo una stagione sfortunata e dura per tutti.

Un saluto va a chi non è più in biancorosso e lo troveremo fra gli avversari, e soprattutto a Fabrizio Maran, unico superstite del gruppo storico vicentino, che quest’anno non sarà in panchina accanto a Roffo, ma si dedicherà completamente al settore giovanile.

A sostenere la squadra ci saranno anche i tifosi biancorossi, formati soprattutto dai ragazzi del settore giovanile che non fanno mai mancare il loro supporto e che anche quest’anno, nonostante le nuove disposizioni sulla presenza contingentata al pattinodromo (possibile giocare alla presenza del pubblico, ma con un numero limitato di persone e una disposizione che tenga conto della distanza e delle misure anti-Covid), sapranno essere di supporto ai loro beniamini.

Appuntamento a Ferrara, sabato 26 settembre con inizio gara alle 18.30 per la prima sfida ufficiale che darà il via alla stagione 2020/2021.

Nella foto di copertina (ph Francesco Brasco) da sinistra: il nazionale azzurro Delfino, il campione del mondo Sigmund, il nazionale giovanime MacDonald, il nazionale svedese Wennerstrom e l’ex nazionale tricolore Luca Roffo, capitano dei MCControl Diavoli Vicenza.