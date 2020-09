Per il Vicenza altre due amichevoli: a Caldogno il XXV Memorial Santagiuliana

Per il Vicenza sono in programma altre due amichevoli, rispettivamente contro FC Südtirol e FC Legnago Salus, prima dell’inizio del campionato previsto per sabato 26 settembre a Venezia.

Contro il Südtirol ci sarà l’occasione per ricordare un grande giocatore biancorosso Alfonso Santagiuliana, con l’assegnazione del Trofeo a lui intitolato.

Il Memorial, nato nel 1995 e giunto alla XXV edizione, celebra il centrocampista vicentino che ha disputato oltre 300 partite con la maglia biancorossa.

Entrambe le gare si svolgeranno a porte chiuse:

XXV Memorial Santagiuliana: LR Vicenza – FC Südtirol, venerdì 18 settembre alle ore 16 – stadio Comunale di Caldogno

LR Vicenza – FC Legnago Salus, sabato 19 agosto alle ore 16 – Stadio Romeo Menti