Nella serie C di tennis domenica in agrodolce per le squadre cittadine

Domenica in agrodolce per le squadre cittadine impegnate nel campionato di serie C.

Debutto vincente per Tennis Comunali Vicenza che fa il suo esordio nel tabellone ad eliminazione diretta maschile battendo per 4-0 sui campi di casa il TC Sanguinetto.

Tutto già deciso al termine dei singolari: Giovanni Peruffo (2.4) rifila un duplice 6-0 a Lorenzo Bortolazzi (2.8), Simone Fucile (2.7) supera Pietro Zuliani (3.1) per 6-2 6-4, Andrea Bortolon (2.7) batte Alessandro Cibin (2.8) per 6-4 3-6 10-4 al long tie-break ed infine Tommaso Bertuzzo (2.7) regola Arismendy Estevez Perez (3.1) con il punteggio di 6-1 6-3.

Non altrettanto bene é andata alla squadra femminile capitanata da Alessia Stefani che esce di scena battuta per 3-1 dal CT Scaligero.

Nei singolari a regalare l’unico punto è stata Sofia Antolini (2.6) che ha superato agevolmente Giorgia Bonanni (3.3) per 6-2 6-0. Sconfitta al long tie-break, invece, per Alessia Stefani (2.5) ad opera di Anna Signorini (3.3): la giocatrice di casa dopo aver vinto per 6-3 il primo set cede per 7-5 10-4.

Niente da fare neppure per Alice Paterno (2.8) contro Anna Del Prete (4.1) con quest’ultima che si impone per 6-2 6-3. Infine, nel doppio Stefani e Paterno si arrendono a Bonanni/Signorini per 7-6 6-3.

Derby amaro per Tennis Palladio 98 sconfitto per 4-2 sui campi del Tennis Club Padova.

La sfida si decide già al termine dei singolari che vedono i patavini in vantaggio per 3-1. Luca Potti (2.5) batte Carlo De Nardi (2.6) per 7-6 6-1, Carlo Musiani (2.8) piega Thomas Nucera (2.7) per 7-5 2-6 e 10-2 al long tie-break e l’argentino Thiago Agustin Tirante (2.3) fa rispettare i favori del pronostico contro Mattia Ghedin (2.5) che, per lunghi tratti però, riesce a contrastare il forte avversario arrendendosi alla fine per 6-4 6-2. A riaccendere parzialmente le speranze vicentine ci pensa Riccardo Masiero (3.3) che regola con un duplice 6-2 Gianluca Moro (3.2).

A regalare il punto della vittoria a Padova ci pensano Tirante e Potti che s’impongono contro Galante/Masiero per 7-6 6-2 mentre dall’altra parte Ghedin e Nucera non hanno difficoltà a superare Musiani/Scapolo per 6-2 6-1.