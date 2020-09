Migross Asiago impegnato in una doppia amichevole con il Bolzano

Doppia sfida amichevole tra la Migross Asiago e il Bolzano

Doppia sfida amichevole per la Migross Supermercati Asiago Hockey che sabato 19 e domenica 20 settembre affronterà l’HC Bolzano.

Due match in 24 ore per un grande classico dell’hockey italiano: sabato 19 si gioca all’Odegar con orario di inizio alle ore 19:00, mentre domenica alla stessa ora si replica al Palaonda di Bolzano.

Al momento la capienza dell’Odegar è limitata a 200 posti, così la società ha deciso che gli abbonati dello scorso anno avranno il diritto di prelazione sui biglietti (fino ad esaurimento posti), esibendo l’abbonamento della passata stagione al momento dell’acquisto.

Modalità di acquisto dei biglietti e di accesso allo Stadio saranno comunicati con maggiore precisione nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la Supercoppa che l’Asiago giocherà contro l’HC Merano, invece, la data sarà stabilità prossimamente e non appena possibile comunicheremo il programma.

