Faizanè Bardiani si prepara per il Tour De Luxembourg

BARDIANI CSF FAIZANÈ: IL TOUR DE LUXEMBOURG IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL TEAM.

Mentre in Italia si svolgono le ultime tappe della Tirreno-Adriatico, 6 atleti del team si preparano alla trasferta lussemburghese. 5 tappe da martedì 15 a sabato 19 settembre, con il ritorno alle corse di Mirco Maestri.

Da martedì 15 a sabato 19 settembre si svolgerà il Tour de Luxemburg, cinque tappe che il team Bardiani CSF Faizanè affronterà con i 6 atleti selezionati dai DS Mario Manzoni e Alessandro Donati che guideranno il team in ammiraglia. Otto le formazioni World Tour al via, 12 le formazioni Professional con alcune formazioni Continental a completare la lista partenti.

LA FORMAZIONE.

La formazione vedrà un importante rientro per la Bardiani CSF Faizanè. Mirco Maestri tornerà infatti in gruppo dopo l’infortunio occorsogli alla spalla lo scorso luglio, durante il training camp di Livigno. L’atleta e uomo squadra del team ha affrontato la sua ultima competizione ufficiale lo scorso 15 marzo in Croazia. Con lui ci saranno corridori veloci come Marco Benfatto, Vincenzo Albanese e Nicolas Dalla Valle, il passista Alessandro Pessot e lo scalatore Manuel Senni, per una formazione pronta a competere su ogni fronte.

La formazione:

Vincenzo Albanese (1996) – Completo

Manuel Senni (1992) – Scalatore

Mirco Maestri (1991) – Passista

Marco Benfatto (1988) – Velocista

Nicolas Dalla Valle (1997) – Completo

Alessandro Pessot (1995) – Passista

DS Mario Manzoni e Alessandro Donati.

Al termine della Tirreno-Adriatico il team continuerà con le corse del calendario italiano, in contemporanea al Tour de Luxembourg. Mercoledì 16 toccherà infatti al Giro di Toscana, giovedì 17 alla Coppa Sabatini e sabato 19 settembre al Giro dell’Appennino. Nei prossimi giorni il team ufficializzerà anche queste formazioni.