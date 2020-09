Tramarossa Vicenza all’esordio in un’amichevole

BASKET – Dopo mesi di stop, la Tramarossa Vicenza torna in campo oggi, al Palazzetto dello Sport Città di Vicenza, per affrontare il Basket Oderzo. La squadra trevigiana milita in Serie C Gold, già in passato avversaria estiva della Tramarossa. La gara è stata un’occasione per vedere i ragazzi di Ciocca in campo dopo questo primo periodo di allenamenti.

Parziali: 27-15, 17-26 (44-41); 30-15 (74-56), 24-11 (98-67)

Tramarossa Vicenza: Zampogna 19, Hidalgo 11, Chiti 12, Bastone 11, Corral 31, Contrino 2, Owens 3, Piccoli 7, Sequani 2. All. Ciocca

Oderzo Basket: Boaro 3, Cagnoni 8, Nardin 7, Rizzetto 23, Vita Sadi 7, Masocco 16, R. Bucciol, Ibarra 3, Zaharia, T. Bucciol, Pietrobon. All. Guerra

Foto di Alessandro Zonta

Rimani infornato su tutto il basketi vicentino

Vai alla pagina facebook e lascia il tuo “like” per rimanere aggiornato