2° Memorial Stefani – 1° giornata. GS Hockey Trissino vince e convince

Nella prima giornata di gare al Pala Dante i blucelesti di Resende fanno intravedere segnali incoraggianti nel giorno del debutto assoluto. Sabato alle 19.00 Sandrigo-Valdagno e alle 21.00 Trissino-Montebello

TRISSINO – Prima giornata di gare al 2° Memorial Gianni Stefani al Pala Dante di Trissino. Le quattro formazioni vicentine hanno dato vita a due derby molto emozionanti, che hanno soddisfatto il pubblico presente (numerato, mascherato, distanziato e contingentato come da normativa attuale…) sulle tribune dell’impianto cittadino che finalmente ha potuto riaprire le sue porte.

Nella sfida inaugurale il Valdagno di Diego Mir ha avuto la meglio di misura sul Montebello di Luca Chiarello, al termine di una partita equilibrata e molto emozionante. Nel primo tempo la sblocca Cocco, la pareggia Paiva, poi prima dell’intervallo il Valdagno segna due reti con Piroli e ancora Cocco. Si va alla ripresa e il Montebello prova a riaprire la gara con Miguelez, ma la squadra di Mir segna ancora con Centeno, e a nulla serve la seconda rete di Paiva nel finale.

Nella seconda partita di giornata i padroni di casa del GS Hockey Trissino, al debutto stagionale assoluto al Pala Dante, non deludono le attese, e vincono contro il Sandrigo. Primo tempo di grande intensità per i ragazzi di Resende, che si portano in vantaggio dopo nemmeno 10 secondi con Malagoli, e dopo una sfortunata deviazione su tiro dell’ex Diogo Neves, arriva il raddoppio a firma di Faccin. Prima dell’intervallo Scuccato e ancora Faccin allungano nel punteggio fino al 4-1 con cui si va al riposo, con Català che para il tiro diretto di Cacau. Inizio di ripresa difficile per il Trissino, che vede gli avversari segnare due reti in quattro minuti con Pozzato e Cacau. Il Trissino si riorganizza e allunga nuovamente con la rete di Joao Pinto, il tiro diretto di Davide Gavioli, il perfetto contropiede Pinto-Malagoli e il rigore di Scuccato. Da segnalare poi la rete del baby prodotto della “cantera”, Leonardo Diquigiovanni.

Il programma prevede ora che nella seconda giornata, Sabato 12 Settembre, alle 19.00 si affrontino Valdagno e Sandrigo, mentre alle 21.00 il Trissino affronterà il Montebello.

TABELLINI PRIMA GIORNATA

HOCKEY VALDAGNO – HOCKEY MONTEBELLO 4-3 (pt 3-1)

VALDAGNO: 10 Bruno Sgaria (P), 3 Andrea Brendolin, 13 Gaston De Oro, 8 Davide Piroli, 7 Alex Zordan, 12 Nicolò Crocco, 6 Andrè Centeno, 4 Mattia Cocco (CAP), 2 Manuel Mir, 1 Filippo Fongaro (P). All Diego Mir

MONTEBELLO: 1 Edy Nicoletti (P), 2 Diego Nicoletti, 4 Carlo Bertinato, 5 Nuno Paiva, 6 Juan Fariza (CAP), 7 Antonio Miguelez, 8 Massimo Tataranni, 11 Simone Bolla, 27 Simone Peretto, 10 Giovanni Bovo (P). All. Luca Chiarello

ARBITRI: Paolo Moresco e Louis Hyde. Ausiliario: Paolo Capitanio

RETI. Pt 4’30 Cocco (V), 5’10 Paiva (M), 20’45 Piroli (V), 23’30 Cocco TD (V). St 20’30 Miguelez (M), 23’ Centeno (V), 23’30 Paiva (M)

GS HOCKEY TRISSINO – HOCKEY SANDRIGO 9-3 (pt 4-1)

TRISSINO: 54 Adrià Català (P), 2 Leonardo Diquigiovanni, 5 Alessandro Faccin, 6 Andrea Malagoli, 8 Caio, 17 Joao Pinto (CAP), 58 Andrea Scuccato, 71 Davide Gavioli, 76 Gabriele Gavioli, 13 Elia Zen. All Nuno Resende

SANDRIGO: 13 Tommaso Bernardelli (P), 74 Diogo Neves, 7 Francesco Cuman, 54 Claudio Cacau, 4 Marc Pallares, 6 Marco Poletto (CAP), 5 Alberto Pozzato, 19 Marco Pozzato, 11 Marc Vazquez, 18 Christian Cocco (P). All Franco Vanzo

ARBITRI: Louis Hyde e Paolo Moresco. Ausiliario: Paolo Capitanio

RETI. Pt 0’10 Malagoli (T), 0’45 Diogo Neves (S), 1’50 Faccin (T), 10’30 Scuccato (T), 22’ Faccin (T). St 2’ Alberto Pozzato (S), 4’ Cacau (S), 8’ Joao Pinto (T), 10’ D. Gavioli TD (T), 11’ Malagoli (T), 12’ Scuccato RIG (T), 22’30 Diquigiovanni (T)

PROGRAMMA DEL “MEMORIAL STEFANI”

Montebello – Valdagno 3-4; GS Hockey Trissino – Sandrigo 9-3.

Sabato 12/09/2020 Ore 19.00 Sandrigo – Valdagno – Ore 21.00 GS Hockey Trissino – Montebello

Domenica 13/09/2020 Ore 16.00 Montebello – Sandrigo – Ore 18.00 GS Hockey Trissino – Valdagno

CLASSIFICA. GS Hockey Trissino 3 (+6), Hockey Valdagno 3 (+1), Hockey Montebello 0 (-1), Hockey Sandrigo 0 (-6)

Nicola Ciatti – Ufficio Stampa Hockey Trissino

Credits Grafiche: Alberto Rizzi