Nicola Dal Monte al LR Vicenza ringraziando Di Carlo

Si presenta così Nicola Dalmonte, classe 1997, neo acquisto del L.R. Vicenza Virtus, in arrivo dal Genoa CFC, che nella passata stagione ha giocato prima nel Lugano e poi nel Trapani Calcio: “Sono molto contento di vestire la maglia biancorossa – ha esordito il giocatore – e devo dire che ha pesato molto il fatto che mister Di Carlo mi avesse già allenato a Cesena dove mi ha fatto esordire in serie A. Adesso inizia una nuova avventura e spero di ripagare la sua fiducia. Il mio ruolo è quello di esterno anche se a Trapani ho fatto la seconda punta: sulla fascia, però, preferibilmente a sinistra, credo di poter esprimere meglio le mie qualità. Le mie caratteristiche principali sono l’uno contro uno, il puntare l’uomo, la corsa e poi quest’anno conto di segnare qualche gol in più”.