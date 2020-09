Il calendario di Tramarossa al via il 15 novembre

ECCO IL CALENDARIO DELLA SUPERCOPPA, PER LA TRAMAROSSA VICENZA DOPPIO DERBY CASALINGO

Per la Tramarossa Vicenza, inserita nel girone C, inizio con il botto, con due derby nelle prime due partite: Rucker San Vendemiano e Virtus Padova. Ultima di campionato il 2 maggio contro Giulianova, sette i turni infrasettimanali.

Inizio quindi subito interessante per i biancorossi, che si troveranno ad affrontare due avversarie quotate, affrontate più volte negli anni passati: sia Sanve che Padova hanno ambizioni importanti per la prossima stagione. I trevigiani verranno affrontati il 15 novembre tra le mura amiche del palazzetto dello sport Città di Vicenza, mentre il classico derby con i neroverdi sarà il 22 a Padova.

Il mese più duro sarà gennaio, quando si dovranno giocare cinque partite nell’arco di quindici giorni, con due turni infrasettimanali. Vicenza avrà anche, in due diverse circostanze, da affrontare due trasferte consecutive: la prima a cavallo tra dicembre e gennaio, quando i biancorossi dovranno giocare prima a Cividale del Friuli e poi a Mestre (queste due partite verranno giocate consecutivamente in casa durante il girone di ri-torno); la seconda invece tra girone d’andata e girone di ritorno, con la sfida a Giulianova prima e il derby di ritorno a San Vendemiano poi.

Come detto in apertura, saranno sette le partite infrasettimanali, quattro di queste tra le mura amiche: il 26 novembre contro Fabriano, il 7 gennaio contro la Guerriero Padova, il 14 gennaio contro Basket Roseto e il 4 marzo contro Senigallia. Le tre distanti dai Berici saranno tutte contro squadre marchigiane: Senigallia (9 dicembre), Fabriano (17 febbraio) e Civitanova Marche (7 marzo). Piatto forte in chiusura, con la sfida contro Giulianova, ex squadra di Cesare Ciocca, oltre che di Shaquille Hidalgo, Marcello Piccoli e Raphael Chiti.