BARDIANI CSF FAIZANÈ: è il week-end del trofeo Matteotti e Memorial Pantani

Un week-end di grande sport attende la Bardiani CSF Faizanè. Mentre 7 atleti sono impegnati in Francia con il Tour de Poitou, in Italia si svolgeranno due storici appuntamenti del ciclismo italiano, validi per la Ciclismo Cup: sabato il Trofeo Matteotti, domenica il Memorial Pantani.

Trofeo Matteotti.

Settantatreesima edizione al via questo sabato 29 agosto, sul classico tracciato di 195 km con partenza e arrivo a Pescara con il classico circuito che passerà da Montesilvano. Tra le fila del #GreenTeam ci sarà Vincenzo Albanese, vincitore dell’edizione 2016, ma anche Daniel Savini reduce da un ottimo terzo posto alle spalle di Trentin e Amador nel 2019. Sei gli atleti al via pronti a sfidare i team World Tour e gli altri team Professional al via.

Con Vincenzo Albanese e Daniel Savini ci saranno Alessandro Tonelli, Alessandro Monaco, con la coppia di siciliani Francesco Romano e Filippo Fiorelli a completare la formazione.

In ammiraglia il DS di casa, Alessandro Donati, profondo conoscitore della gara e del circuito.

La formazione:

Vincenzo Albanese (1996) – Completo

Daniel Savini (1997) – Scalatore

Filippo Fiorelli (1994) – Passista

Francesco Romano (1997) – Scalatore

Alessandro Tonelli (1992) – Passista

Alessandro Monaco (1998) – Scalatore

Direttore Sportivo: Alessandro Donati.

Memorial Pantani.

199 km con partenza da Castrocaro Terme e arrivo a Cesenatico. Appuntamento per domenica 30 agosto con la diciassettesima edizione del Memorial Pantani. Percorso come da tradizione adatto agli scalatori o comunque agli uomini in grado di resistere alle pendenze del circuito finale da ripetere 3 volte con una pendenza media del 7% e picchi al 14%.

La Bardiani CSF Faizanè sarà al via con 6 atleti guidati in ammiraglia dal DS Roberto Reverberi.

Filippo Zana (1999) – Passista

Alessandro Tonelli (1992) – Passista

Filippo Fiorelli (1994) – Passista

Daniel Savini (1997) – Scalatore

Manuel Senni (1992) – Scalatore

Filippo Zaccanti (1995) – Scalatore

Direttore Sportivo: Roberto Reverberi.

Visibilità televisiva.

Entrambi gli appuntamenti saranno visibili su Raisport, con un’ampia sintesi trasmessa in differita. La sintesi del Trofeo Matteotti andrà in onda sabato 29 agosto alle ore 19.05, la sintesi del Memorial Pantani domenica 30 agosto alle ore 21.20.