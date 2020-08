MOTORI – La Scuderia Palladio Historic alla Cronoscalata del Nevegal

Tre buoni piazzamenti per i portacolori del “gatto col casco” alla prima salita della stagione Impreziositi dal secondo posto nella classifiche dedicata alle scuderie

Vicenza, 10 agosto 2020 – Tutti al traguardo e con buoni riscontri cronometrici i tre piloti della Scuderia Palladio Historic impegnati sabato e domenica scorsi alla Cronoscalata del Nevegal, gara di velocità in salita svoltasi in provincia di Belluno abbinata a quella delle auto moderne e senza alcuna titolazione per le storiche.

Presenti in tre diversi Raggruppamenti, i tre vicentini si sono distinti nel 2° grazie ad Umberto Pizzato che ha ottenuto la seconda posizione di categoria e di classe, realizzando l’ottava prestazione assoluta, dopo esser stato penalizzato nella manche di prova per noie al cambio della Porsche 911 RSR Gruppo 4, prontamente sostituito dallo staff della Balletti Motorsport.

Nel 3° Raggruppamento ha brillato Romeo De Rossi, salendo sul terzo gradino del podio con l’Alfa Romeo Alfasud TI Gruppo 2 con la quale si è aggiudicato la classe TC1600 grazie ad una onorevole quindicesima prestazione assoluta.

Soddisfacente anche la gara di Giuliano Ongaro con la Peugeot 205 Rallye Gruppo A che ha portato in seconda posizione di classe salendo sul gradino numero 25 dell’assoluta.

Al termine della gara individuale è arrivata anche la soddisfazione della seconda posizione guadagnata nella classifica dedicata alle scuderie.