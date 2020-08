PALLAMANO – I nuovi acquisti dell’Handball Malo

La Società ASD Handball Malo è felice di annunciare ai suoi tifosi e simpatizzanti l’arrivo del pivot italo/brasiliano Matheus Zanutto.

Matheus, pivot potente e di grande qualità seppur ancora molto giovane arriva a Malo dopo l’esperienza con Bologna United e si è già unito al gruppo per la preparazione tecnica in vista dell’inizio del campionato previsto per il 19 settembre p.v. con l’impegno casalingo contro Mezzocorona.

Nato a São Caetano do Sul – San Paulo, ha iniziato a giocare a pallamano all’età di 7 anni; si distingue subito, e inizia presto a giocare i campionati regionali e nazionali per il club di São Caetano, approdando all’età di 13 anni alla nazionale giovanile brasiliana.

Dopo il periodo delle giovanili, ha esordito all’età di 19 anni nel campionato nazionale brasiliano, piazzandosi con la sua squadra al terzo posto assoluto. Dopo 3 stagioni giocate ad alto livello in Brasile, Matheus riceve all’età di 21 anni una proposta dal Bologna United che lo porta in Italia, e dopo l’esperienza in terra emiliana, vestirà per la stagione 2020/2021 i colori del Malo.

Secondo innesto per Handball Malo per la stagione 2020/2021 : arriva a infoltire la rosa a disposizione di Mister Murino Ignacio Nincevic, italo-argentino classe ‘91

Nato a Villa María Cordoba, ha iniziato a giocare a pallamano nel 2002, nel campionato nazionale CIEF. Laureato in Scienze Motorie, Ignacio ha allenato per diversi anni squadre di Cordoba, per passare poi allo staff tecnico della preselezione argentina. In virtù di questa qualifica, il giocatore sarà a disposizione della Società anche nelle vesti di allenatore. Il ruolo di Nincevic è terzino sinistro o centrale e in difesa generalmente difensore da due o tre. Come Zanutto, arriva dal Blogna United.