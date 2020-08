ATLETICA – CORSA IN MONTAGNA – Domenica 9 agosto campionato regionale a Limana (BL)

CAMPIONATI REGIONALI – Nove date per assegnare i titoli regionali individuali della stagione 2020. Il primo campionato veneto sarà già domani, domenica 9 agosto, quando a Limana, nel Bellunese, si svolgerà la rassegna regionale di corsa in montagna per tutte le categorie.

A partire da settembre e sino al primo weekend d’ottobre sono previsti altri otto appuntamenti, tutti riservati all’attività su pista.

Soppressi, invece, i campionati regionali individuali su strada, essendo di fatto cancellata, per effetto dell’emergenza sanitaria, la programmazione di quasi tutti gli eventi agonistici previsti durante l’anno.

Queste le date dei campionati regionali individuali 2020 (su pista).

9 agosto: campionato regionale individuale promozionale, assoluto e master di corsa in montagna (Limana, BL).

5-6 settembre: campionato regionale individuale allievi e juniores (Mestre, VE).

13 settembre: campionato regionale individuale assoluto, 1^ giornata (San Biagio di Callalta, TV).

19-20 settembre: campionato regionale individuale cadetti (Vittorio Veneto, TV).

26-27 settembre: campionato regionale individuale master (Mestre, VE).

27 settembre: campionato regionale individuale di marcia su pista per tutte le categorie (Abano Terme, PD).

3 ottobre: campionato regionale individuale assoluto, 2^ giornata (Vittorio Veneto, TV).

4 ottobre: campionato regionale individuale dei 10.000 metri su pista, assoluti e master (Treviso).

4 ottobre: campionato regionale individuale ragazzi (Grumolo delle Abbadesse, VI).