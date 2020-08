ATLETICA – I convocati per i raduni estivi della FIDAL Veneto

RADUNI REGIONALI ESTIVI – Inizia il conto alla rovescia per i raduni regionali estivi: 123 atleti sono stati convocati dal Settore tecnico regionale per il tradizionale momento d’allenamento e test che quest’anno, in considerazione della situazione sanitaria, non avrà carattere residenziale, ma si svolgerà giornalmente.

Gli incontri si terranno da lunedì 17 a giovedì 27 agosto, con un calendario differenziato per specialità e categoria.

Il campo d’allenamento, per tutte le specialità, sarà quello di Borgoricco, nel Padovano.

Gli atleti convocati, tutti appartenenti alle categoria cadetti e allievi, parteciperanno al raduno – organizzato in collaborazione con la Libertas Sanp – insieme ai propri tecnici.

Prevista, in ogni momento del raduno, l’osservanza dei protocolli anti-Covid 19.

“Sarà un raduno estivo diverso dal solito – spiega il fiduciario tecnico regionale Enzo Agostini -. Ma era importante mantenere la consuetudine in un’ottica di crescita dei ragazzi: pensiamo agli appuntamenti agonistici della seconda parte dell’anno, ma anche al positivo momento di confronto che nei raduni viene ad instaurarsi tra gli atleti, gli allenatori personali e i componenti della Struttura tecnica regionale”.

In piena emergenza Covid, il Settore tecnico regionale aveva coordinato un ricco programma di webinar molto apprezzato dagli addetti al lavori. Ora, dopo che anche le gare sono riprese, si torna all’attività sul campo.

