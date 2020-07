LR VICENZA – Meggiorini é il primo acquisto biancorosso

La notizia circolava ormai da giorni, ma da oggi é diventata ufficiale.

Riccardo Meggiorini é il primo acquisto biancorosso: per lui un accordo annuale con opzione di rinnovo.

Meggiorini, attaccante classe ’85, nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze, siglando 8 reti in Serie B, con la maglia del Chievo. Con i veronesi ha totalizzato anche 122 presenze e 15 reti segnate, in cinque stagioni in Serie A.

Ha vestito inoltre le maglie di Torino, Novara, Bologna, Bari e Inter registrando 261 presenze nella massima serie. In passato per lui anche Cittadella, Pavia e Spezia.