Vicenza, 15 luglio 2020 – Antonio Cinelli vestirà la maglia biancorossa fino al 30 giugno 2022. Il giocatore e la società hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto. Lo comunica LR Vicenza Virtus.

Il centrocampista è tornato a vestire la maglia biancorossa a gennaio 2019, collezionando 37 presenze in campionato condite da 5 reti e 4 assist.

Per lui in totale sono 137 le presenze in campionato in biancorosso, indossando spesso anche la fascia di capitano.