PALLAVOLO – Tra Montecchio e Creazzo é un patto di sinergie tutto al… femminile

In questi giorni le presidenti Carla Burato di Unione Volley Montecchio Maggiore e Elide Biolo di Union Volley Creazzo hanno siglato un accordo di collaborazione sportiva per la crescita della pallavolo sul territorio. Si conferma quindi l’allontanamento definitivo di Volley Creazzo da Volley Vicenza, ma anche un nuovo impegno di UV Montecchio sul territorio. In questa stagione appena conclusa Sorelle Ramonda aveva accordi con Top Volley Verona, Volley Meledo, Sambo Volley e US Torri. E siamo in attesa di sapere se proseguiranno. “Dopo l’emergenza sanitaria – ha dichiarato la presidente Burato – si è subito pensato di creare sinergie che possano alimentare il movimento per la crescita sportiva di medio lungo periodo, da qui la volontà di collaborazioni articolate su più livelli rivolta alle le società vicentine limitrofe”.

Ed è stata subito intesa tra Montecchio e Creazzo, realtà che sono il punto di riferimento di numerose atlete. Nell’intesa sono da segnalare la disponibilità del primo allenatore della Serie A2 di Montecchio Maggiore, Alessio Simone, per la supervisione tecnica delle atlete del settore giovanile e la formazione specialistica dei tecnici del Volley Creazzo. Nell’accordo anche la presenza delle atlete e della prima squadra nella fase della preparazione al campionato, oltre che durante la stagione sportiva, per eventi e iniziative promozionali quali il Progetto Scuola. L’obiettivo è quello di poter organizzare un evento sportivo di serie A a Creazzo compatibilmente con i regolamenti vigenti. Non appena l’emergenza sanitaria sarà superata si attiveranno anche altre iniziative di accesso ai match coinvolgendo atlete delle giovanili creatine e staff.

“Trovo incoraggiante l’apertura e l’accoglienza che ci ha riservato l’intera dirigenza di Union Volley Creazzo – conclude la consigliera della Lega Volley Femminile e presidente di Montecchio Carla Burato – Con loro abbiamo posto le basi di un lavoro che guarda al futuro della pallavolo. Proveniamo da un periodo difficilissimo e da realtà molto simili profondamente radicate: e costruire assieme qualcosa di importante dà un senso di prospettiva e di futuro. Spetta a noi ora impegnarci al meglio delle nostre possibilità: i frutti arriveranno”.