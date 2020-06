PROMOZIONE – Il grazie del presidente Stefano Rosso

Le dichiarazioni a caldo del presidente biancorosso Stefano Rosso: “Siamo estremamente soddisfatti per aver raggiunto un obiettivo inseguito con determinazione, grinta e passione. E’ stato un anno difficile che ci ha visti lottare sul campo prima e poi paradossalmente da casa contro un virus spietato come il Covid. Questo risultato è il frutto dell’ottimo lavoro fatto da società, staff, mister e soprattutto dai nostri fantastici ragazzi che hanno sempre dato tutto sul campo e sono cresciuti come gruppo di partita in partita, dimostrando di essere degli incredibili atleti, ma soprattutto delle persone con elevato spessore umano.

Un grosso ringraziamento va fatto ovviamente ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato in casa e fuori, sotto il sole e sotto la pioggia, dimostrando un amore che risulta ormai difficile da descrivere a parole.

Infine vorrei ringraziare i nostri soci che sono parte integrante della nostra squadra e hanno dimostrato di essere sempre al nostro fianco, i nostri partner e i nostri sponsor che ci hanno sostenuto e ci sosterranno in questo fantastico viaggio.

Forza Lane!”