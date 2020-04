VOLLEY – SERIE B2 FEMMINILE – La società sportiva Altavilla Sovizzo che ha militato con la prima squadra nel girone D del Campionato nazionale FIPAV di serie B2, ha siglato un accordo con Anthea Volley Vicenza. Andrea Ostuzzi, presidente di Volley Vicenza dice che “il nostro è un progetto giovanile che punta a creare giocatrici di livello a Vicenza”.

Intanto la squadra con sponsor principale Inglesina, allenata da Alessandro Delia (vice Andrea Coppiello, scoutman Enrico Menon) e capitanata da Greta Marcolina (classe 1992) ha concluso il campionato in corso al sesto posto (poco sopra la metà della classifica). Una buona squadra con elementi di esperienza e solo qualche millennials.

Nel comunicato congiunto si parla di una collaborazione come “primo passo verso un futuro percorso comune” come ci ha confermato il presidente Ostuzzi..

Nel frattempo Volley Vicenza annuncia che sta lavorando per rafforzare la prima squadra di B1: ma per ora non si sa nulla a partire dalla permanenza o meno del tecnico Chiappini.

Queste le righe riportate da Anthea Volley Vicenza sui suoi socialnetwork ufficiali:

“IL PRIMO PASSO VERSO LA PROSSIMA STAGIONE – Mai come oggi l’unione fa la forza.

Mai come in questo momento sinergia, collaborazione, unione d’intenti rappresentano gli stimoli su cui far leva per guardare avanti con fiducia nella vita, nelle aziende, nello sport.

In quest’ottica collaborativa e con la volontà di dar seguito al percorso di crescita delle atlete coinvolte, Volley Vicenza e Pallavolo Altavilla Sovizzo comunicano di aver sancito un accordo di collaborazione per la prossima stagione agonistica nel campionato femminile di Serie B2/U19.

Le due società hanno definito e sottoscritto questa collaborazione come primo passo verso un futuro percorso comune.