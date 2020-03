Ecc la RASSEGNA STAMPA audio-video in PODCAST dei giornali di oggi: Olimpiadi rinviate al 2021 e atleti che tengono duro come Federica Pellegrini e altri che mollano come Tania Cagnotto, rischio di stop e lite Agnelli-Lotito per il campionati Lega Calcio Serie A – Serie B (TuttoSport), Andrea Saraniti positivo al #coronavirus si allena lo stesso …

#forzalane #forzavicenza