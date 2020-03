TRAIL – Annullato anche l’Ultrabericus del 14 marzo 2020

VICENZA – In questi giorni Ultrabericus Team ha tolto definitivamente “gli elementi di segnalazione” del percorso “per restituire il territorio alla natura”. E questo dopo l’annullamento dell’evento deciso ad una settimana dalla gara. Gli organizzatori affermano che fino all’ultimo hanno sperato di poter dare il via alla manifestazione. Purtroppo “dura lex, sed lex”.

Nel comunicato di seguito le motivazioni dell’annullamento della manifestazione e le modalità di rimborso delle quote. Per le magliette saranno a disposzione presso iRun a Vicenza appena sarà possibile trasportarle dal magazzino.

ULTRABERICUS TRAIL 14.03.2020 – COMUNICATO DELL’ORGANIZZAZIONE n.3 del 05.03.2020 – A seguito dell’emanazione del decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 contenente “misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” ed alle successive verifiche interpretative presso le Autorità Locali competenti, l’Organizzazione Ultrabericus Team A.S.D. comunica che, non essendoci i requisiti per un regolare svolgimento rispetto a tale disposto di legge, la manifestazione Ultrabericus Trail prevista per il 14.03.2020 è ANNULLATA.

L’Organizzazione ha altresì verificato, per diversi motivi, l’impossibilità di spostamento ad altra data.

L’Organizzazione è ovviamente dispiaciuta per questo epilogo negativo, che vanifica mesi di preparazione, di coinvolgimento di centinaia di volontari e di aspettative degli atleti, ma riconosce che ciò passa in secondo piano rispetto all’emergenza nazionale e che l’adeguamento alle disposizioni di legge è prioritario.

Come precedentemente comunicato, l’Organizzazione procederà al rimborso del 65% delle quote di iscrizione, deducendo un terzo per le spese sino ad oggi sostenute per la realizzazione dell’evento. Il rimborso avverrà direttamente con riaccredito sulle carte utilizzate per l’iscrizione online entro la fine del mese di marzo; per motivi organizzativi non è previsto lo spostamento dell’iscrizione alla prossima edizione.

Tutti gli iscritti potranno ritirare la maglia tecnica dell’evento a partire da sabato 14 marzo e per i successivi quindici giorni presso il negozio iRun, via E. T. Moneta 204, Vicenza; il ritiro è possibile anche su delega scritta sul retro di copia di documento di identità.

L’Organizzazione ringrazia quanti hanno creduto fino in fondo nell’evento, in particolare i volontari, gli sponsor e tutti coloro che hanno fornito supporto senza richieste di compenso anche a fronte dell’annullamento.

L’Organizzazione comunica inoltre che nella giornata del 14.03.2020 il percorso di gara non sarà segnalato. Si ricorda che il percorso attraversa numerose proprietà private sulle quali l’accesso era consentito solo in occasione della gara e che pertanto è da evitarvi il transito in autonomia, nel rispetto delle proprietà stesse e del decennale delicato lavoro di gestione dei rapporti con i proprietari, che potrebbe vedersi compromesso per le prossime edizioni.

