HOCKEY PISTA – Il presidente del Trissino Mastrotto: “Pensiamo solo alla salute dei nostri tesserati”

“Tutti uniti al fianco del nostro tesserato e della sua famiglia”.

Questo il messaggio lanciato in mattinata dal Presidente del GS Hockey Trissino, Matteo Mastrotto, all’indomani della conferma di positività al Coronavirus di un atleta della prima squadra bluceleste.

La prima notizia, positiva, riguarda le condizioni di salute del ragazzo, ancora ricoverato all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, che nella mattinata odierna appaiono in netto miglioramento.

“Siamo tutti vicini al ragazzo e ai suoi familiari –prosegue il presidente Mastrotto – la cosa più importante in questo momento è la salute dei nostri tesserati, e ci stiamo attendendo scrupolosamente alle disposizioni che ci sono state date dall’Ulss 8 Berica. Ringrazio a nome mio e di tutta la nostra società il mondo dell’hockey su pista italiano, che da ieri ci sta dimostrando tutta la propria vicinanza e solidarietà in un momento come questo”