Non si gioca allo stadio Romeo Menti (Arzignano Valchiampo -Padova) e nemmeno al palasport Città di Vicenza (via Goldoni) dove oggi pomeriggio era in programma il match Velcofin Interlocks Vicenza contro Fassi Albino. Sospensioni e rinvii di gare a titolo precauzionale vista la crisi in corso per quanto riguarda i contagio da coronavirus.

Il settore agonistico della Federazione Italia Pallacanestro (FIP) ha disposto stamane il rinvio a data da destinarsi della gara numero 3742 di oggi 23 febbraio a Vicenza. Incontro valido per la settimana giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile.