Al Menti la finale di andata tra LR Vicenza e Carrarese

LR Vicenza – Carrarese 0-0

CALCIO FINALE PLAYOFF SERIE C – Allo Stadio Romeo Menti la finale di andata dei playoff promozione tra L.R. Vicenza e Carrarese Calcio 1908 davanti a 11.127 spettatori paganti.

Sei minuti di gioco e subito un cambio forzato per Stefano Vecchi: fuori Ronaldo infortunato e dentro Fausto Rossi in una formazione che presenta più di una novità: in difesa c’è Fantoni al posto del capitano Golemic squalificato in un reparto schierato con Cuomo e Laezza. Inedito pure il tridente offensivo con Della Morte, Delle Monache e Pellegrini.

Questa volta le scelte (anche un po’ forzate) non sembrano dare le risposte attese e la prima mezz’ora di gioco é tutta di marca ospite anche se non si annotano clamorose palle-gol.

Tre i minuti di recupero e poi squadre al riposo sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa e subito due cambi: fuori Fantoni e Delle Monache per Sandon e Proia.

Sembra aver cambiato passo il Vicenza e prima incursione di Pellegrini fermato dall’uscita del portiere Bleve.

Sul fronte opposto ci prova Schiavi dal limite dell’area: pallone oltre la traversa.

Al 61’ prima palla-gol per i biancorossi: bella azione di Pellegrini sulla destra che mette al centro per Proia che calcia malamente oltre la traversa.

All’80’ spazio per Talarico al posto di Laezza.

Cinque minuti più tardi azione manovrata dei padroni di casa con conclusione finale di Costa, a cui non riesce la magia come domenica: pallone sul fondo.

Quattro i minuti di recupero e ultimo cambio con Lattanzio che sostituisce Greco.

Ultimo sussulto con il colpo di testa di Sandon alto.

Fijisce qui: 0-0! al Menti. La promozione si giocherà domenica a Carrara nella gara di ritorno.

Tutto ancora é possibile.