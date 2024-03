Vicenza conquista l’edizione 2024 del Trofeo delle Province indoor U14

ATLETICA LEGGERA – Vicenza conquista l’edizione 2024 del Trofeo delle Province indoor.

Nel pomeriggio di domenica, al palazzetto dello sport della facoltà di Scienze Motorie di Verona, la selezione berica si è aggiudicata la classica rassegna giovanile di prove multiple a livello Under 14, bissando il successo ottenuto l’anno scorso a Conegliano. Vicenza ha realizzato 26.961 punti nella graduatoria a squadre che sommava i risultati maschili e femminili. Argento per Verona (26.433), bronzo per Padova (25.835). Vicenza ha anche primeggiato nella classifica maschile mentre Verona si è imposta in quella femminile. Titoli regionali individuali di prove multiple (30 metri, salto in alto e getto del peso) al vicentino Shnaider Scalzotto (Ass. Atl. Nevi) e alla padovana Harriet Omofonmwan (Fiamme Oro).

I risultati. Ragazzi: 1. Shnaider Scalzotto (Vicenza/Ass. Atl. Nevi) 2175, 2. Paolo Bordin (Belluno/Ana Atl. Feltre) 2081, 3. Pietro Felice Fioravanti (Verona/Fondazione Bentegodi) 2079.

Ragazze: 1. Harriet Omofonmwan (Padova/Fiamme Oro) 1979, 2. Angelica Bello (Vicenza/Atl. Ovest Vicentino) 1923, 3. Elena Mongillo (Padova/Fiamme Oro) 1834.

Rappresentative: 1. Vicenza 26.961, 2. Verona 26.433, 3. Padova 25.835, 4. Venezia 23.921, 5. Treviso 23.770, 6. Rovigo 21.623, 7. Belluno 21.108.