Per la Rangers Rugby Vicenza domenica la prima volta in diretta Rai Sport

RUGBY SERIE A ELITE – Dopo l’ultima pausa per il Sei Nazioni e il nuovo prestigioso successo dell’Italia contro il Galles, la Rangers Rugby Vicenza torna in campo in terra emiliana: allo stadio Mirabello la sfida con Valorugby Emilia per la quindicesima giornata della Serie A Elite.

I padroni di casa guidati dall’ex azzurro Marcello Violi, dopo un avvio incerto, hanno ripreso la corsa per arrivare ai playoff da protagonisti e, davanti al pubblico di casa, vorranno sicuramente trovare punti importanti per l’inseguimento dei primi posti.

Per Vicenza la questione salvezza è ormai una sfida disperata. A quattro giornate dal termine, la Rangers è relegata al fondo della classifica a quota 2 punti, con Mogliano a 17 ed i Lyons a quota 20. Sono potenzialmente 20 i punti in palio e Vicenza è obbligata a vincere con il bonus tutte le gare da qui alla fine per tentare la scalata alla salvezza. Realisticamente, però, ecco che un eventuale combinazione di risultati tra la sfida del Mirabello tra Valorugby e Rangers e lo scontro diretto del “Quaggia” tra Mogliano e Lyons potrebbe portare ad emettere il verdetto della retrocessione matematica per i vicentini.

Nel rugby a parlare è sempre il campo e la conferma si è vista proprio nella gara di andata quando i biancorossi di Cavinato e Minto sono andati vicinissimi a cogliere la prima vittoria in Serie A Elite.

Come non dimenticare l’ultima rocambolesca touche dei vicentini, avanti di due punti sul Valorugby ed alla ricerca del bonus mete. L’errore in rimessa però ha consentito l’ultimo e disperato attacco a tempo scaduto dei reggiani, che hanno risalito il campo e trovato la meta della vittoria, beffando così i biancorossi.

Di certo, per capitan Mercerat e compagni, e per tutta la Rangers Rugby Vicenza, la di dfidaomenica sarà storica: per la prima volta infatti, i biancorossi saranno in diretta su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.

“Affrontiamo il Valorugby consapevoli che non sarà come all’andata – commenta coach Francesco Pinto – Se per un soffio a Vicenza abbiamo perso una partita condotta fino allo scadere, domenica al Mirabello dovremo dare il meglio di noi per giocare alla pari. I nostri avversari sono cresciuti molto negli ultimi mesi, noi invece dobbiamo ancora trovare la maturità per essere competitivi ma, come sempre, affrontiamo a viso aperto anche questa sfida dando il massimo.”

La gara sarà diretta dal sig. Alberto Favaro di Venezia, assistito da Riccardo Angelucci e Dario Merli. TMO Matteo Liperini.

L’incontro, oltre alla diretta sul canale sportivo della TV di stato, sarà in streaming gratuito su Raiplay ed in streaming a pagamento su DAZN per abbonamenti Start o superiori.

Biglietti disponibili su CiaoTickets e presso la biglietteria dello Stadio Mirabello a partire dalle ore 15 del giorno di gara.