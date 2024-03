Le ragazze di Rangers Tennis Comunali Vicenza domenica al debutto contro il Plebiscito

TENNIS – Prenderà il via domenica 17 marzo, con la sfida casalinga contro il Plebiscito Padova, il nuovo campionato di serie C delle ragazze di Tennis Comunali Vicenza, da quest’anno “targate” Rangers.

La squadra si presenta al via tra conferme e novità: numero 1 della squadra sarà ancora Adele Burato, già punto di forza nelle ultime stagioni. Da segnalare il ritorno di Caterina Novello, 2.5 della formazione come l’argentina Candela Vazquez.

Si tratta di un gruppo di qualità composto da Lavinia Guerresco (2.6), Chiara Albiero e Vittoria Zorzi (entrambe 2.7) e da Caterina Cavalloni (3.3).

“Inutile nascondere che puntiamo in alto – dichiara il presidente Enrico Zen – L’obiettivo è la promozione, da raggiungere al massimo in un paio di anni. Abbiamo delle giocatrici di qualità e di ottime prospettive, che sono certo ci regaleranno delle soddisfazioni. Per quanto possibile cercheremo di dare spazio a tutte. Un ringraziamento speciale, poi, lo vorrei rivolgere al nuovo sponsor, il gruppo Rangers Battistolli, che ha deciso di abbinare il suo prestigioso marchio alla nostra squadra”.

Capitano della squadra sarà Francesco Polato affiancato da Edoardo Florio.

Dopo il debutto con il Plebiscito il calendario della fase a gironi prevede per domenica 24 marzo la trasferta a Verona con il CT Scaligero e domenica 7 aprile la sfida in casa con l’AT Verona.