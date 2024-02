La Civitus Allianz Vicenza saluta Diego Terenzi in cerca di gloria a Livorno

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza 2012 comunica di aver proceduto alla risoluzione del contratto con Diego Terenzi. Il giocatore, ricevuto l’interessamento della Libertas Livorno – che dichiaratamente punta alla promozione in serie A2 – ha molto insistito per essere liberato e trasferito per cercare di poter dare una svolta importante alla propria carriera.

Il club vicentino non volendo trattenerlo di controvoglia ha trovato l’accordo con la società toscana. Pur delusa dall’atteggiamento del giocatore, la Pallacanestro Vicenza lo ringrazia per l’impegno profuso e gli augura il meglio per il suo futuro.

Sono in corso trattative, tutte peraltro problematiche e complesse, per cercare di portare a Vicenza un nuovo innesto.