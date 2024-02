La Civitus Allianz Vicenza “corsara” a Taranto nella prima sfida salvezza

BASKET SERIE B NAZIONALE – Nell’anticipo della 22^ giornata di Serie B Nazionale Old Wild West la Civitus Allianz Vicenza conquista il secondo successo in trasferta e supera per 79-85 il Cus Jonico Taranto nella sfida salvezza per evitare la retrocessione diretta. La squadra biancorossa non è riuscita a ribaltare lo scontro diretto, ma ora tra le due formazioni ci sono 8 punti di distacco in classifica, con i pugliesi giunti alla sesta sconfitta di fila.

L’avvio dei padroni di casa era stato promettente sul 7-2, con Thioune (20 punti e 11 rimbalzi alla fine per lui) protagonista sotto canestro. Cilio chiama subito time out ed entra Antonietti per Riva: il copione però non cambia ed un ispirato Ragagnin (top scorer dell’incontro a quota 23) trascina i suoi in transizione per il 15-7 dopo 5 minuti.

Quindi entrano anche Cernivani e Terenzi che accorciano le distanze con due triple, Bugatti si sblocca dopo tanti errori e firma il primo sorpasso sul 30-32. Lo imita Ambrosetti, al rientro dopo un mese, e la maggiore fisicità di Campiello in area propizia il +8 berico a 5 minuti dall’intervallo lungo.

I padroni di casa però non mollano e si chiude una prima metà ad alto punteggio, con Vicenza sul +5. Taranto parte forte nella ripresa, ma un ottimo Ambrosetti nelle due metà campo riporta sul +8 la Civitus. La gara diventa molto più ruvida e Thioune torna a fare la voce grossa sotto i tabelloni. Dall’altra parte Bugatti apre le danze per il primo vantaggio in doppia cifra degli ospiti: la panchina lunga di Vicenza è un fattore e Cottignoli prova la difesa a zona.

Un encomiabile Taranto non molla e rimane attaccata fino all’ultimo alla gara. Antonietti nel finale toglie le castagne dal fuoco, ferma il gigante Thioune e sigilla il successo Allianz a 2 minuti dalla fine con la sua prima tripla della gara.

Sabato prossimo si torna in casa per un’altra sfida playout: arriverà il Lumezzane.

Tabellino Vicenza: Ambrosetti 18, Bugatti 20, Cernivani 7, Antonietti 10, Terenzi 9, Cucchiaro 6, Lurini 2, Brescianini ne, Riva 5, Campiello, Brambilla 8.