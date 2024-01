Primo tempo di “buio” e la Civitus Allianz Vicenza cade in casa contro Faenza

BASKET SERIE B NAZIONALE – Niente da fare fin dall’inizio per la Civitus Allianz Vicenza contro i Blacks Raggisolaris Faenza, squadra costruita per puntare alle prime posizioni che ha messo in campo tutto il suo potenziale al palasport di Vicenza. Senza Lurini infortunato alla caviglia e Ambrosetti che sta recuperando dalla frattura alla mano, i padroni di casa vengono doppiati già nei primi 5 minuti sul 7-14. La squadra di coach Lotesoriere, arrivato a stagione in corso al posto di Garelli, prevale nettamente nei rimbalzi in attacco (6 a 15) e chiude con percentuali al tiro che sfiorano il 50%.

Ai primi due punti di Poletti aveva risposto subito Bugatti, poi per l’attacco biancorosso è buio, con solo un tiro libero di Cucchiaro a sbloccare la situazione. Vico da tre sigla il +15, le palle perse e la difesa poco attenta sui giochi avversari scavano il solco di venti lunghezze sul 18-38. Cernivani spezza l’agonia con una tripla dall’angolo, l’unica dell’incontro all’intervallo, su nove tentativi: il 27 per cento al tiro è eloquente della serata Civitus. Dall’altra parte sulla sirena allo scadere del secondo quarto Siberna trova anche una tripla complicatissima.

Bugatti apre le danze nella ripresa anche lui dalla lunga, ma dall’altra parte si rimette in moto la macchina da punti emiliana che arriva sul +30 (26-56). Entra Campiello per dare più energia sotto canestro e ancora Cernivani sul finire del quarto accorcia le distanze. Ma gli ospiti sono già scappati e la gara si trascina verso la fine. Negli ultimi minuti entrano anche Carr e Brescianini, autore di 4 punti.

“Non esiste un primo tempo come quello che abbiamo fatto – dichiara a fine gara coach Manuel Cilio – I ragazzi è la prima volta che mi sentono urlare quest’anno, ma i primi venti minuti non sono accettabili. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere un minimo che potevamo stare in campo, tuttavia non è l’approccio giusto questo. Per salvarci ora dobbiamo fare quattro punti in più di quelli che ci sono davanti”.

Civitus Allianz Vicenza – Blacks Faenza 55-83 (10-22, 13-26, 21-15, 11-20)

Civitus Allianz Vicenza: Fabio Bugatti 16 (4/8, 2/7), Luca Brambilla 8 (2/6, 0/2), Stefano Cernivani 8 (0/1, 2/3), Valerio Cucchiaro 5 (2/5, 0/1), Diego Terenzi 4 (2/6, 0/0), Alessandro Riva 4 (2/5, 0/0), Andrea Campiello 4 (0/1, 0/0), Giovanni Brescianini 4 (2/2, 0/1), Andrea Pavan 2 (1/1, 0/2), Luca Antonietti 0 (0/3, 0/2), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Andrea Ambrosetti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Andrea Campiello 6) – Assist: 8 (Valerio Cucchiaro 3)

Blacks Faenza: Mitchell Poletti 14 (5/13, 0/2), Giovanni Poggi 13 (2/5, 2/2), Simone Tomasini 12 (2/3, 1/3), Luca Galassi 11 (2/2, 2/2), Sebastian Vico 10 (2/9, 1/3), Giacomo Siberna 7 (1/1, 1/1), Andrea Pastore 7 (2/2, 1/2), Marco Petrucci 5 (1/4, 1/2), Francesco Papa 4 (2/3, 0/2), Luca Bendandi 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 18 / 26 – Rimbalzi: 45 15 + 30 (Giovanni Poggi 13) – Assist: 17 (Simone Tomasini, Andrea Pastore 4)

Risultati 21^ giornata

Logimatic Group Ozzano-Virtus Imola 75-63

Andrea Costa Imola-Lions Bisceglie 85-68

General Contractor Jesi-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 78-70

Rucker San Vendemiano-Gemini Mestre 85-66

Liofilchem Roseto-LUX Chieti 72-74

Civitus Allianz Vicenza-Blacks Faenza 55-83

LuxArm Lumezzane-Pallacanestro Virtus Padova 80-84

Allianz Pazienza San Severo-OraSì Ravenna 73-70

CJ Basket Taranto-Ristopro Fabriano 61-93

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 34; Liofilchem Roseto e Rucker San Vendemiano 30; General Contractor Jesi e Allianz Pazienza San Severo 26; Ristopro Fabriano 24; LUX Chieti* 23; Blacks Faenza 22; Andrea Costa Imola, Gemini Mestre e Virtus Imola 20; LuxArm Lumezzane, OraSì Ravenna e Pallacanestro Virtus Padova 18; Logimatic Group Ozzano e Civitus Allianz Vicenza 14; Lions Bisceglie 12; CJ Basket Taranto 8.

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno (22^ giornata, quinta di ritorno):

03/02/2024 18:00 CJ Basket Taranto-Civitus Allianz Vicenza

04/02/2024 16:00 Lions Bisceglie-Pallacanestro Virtus Padova

04/02/2024 18:00 Ristopro Fabriano-Logimatic Group Ozzano

04/02/2024 18:00 LuxArm Lumezzane-Blacks Faenza

04/02/2024 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Imola

04/02/2024 18:00 General Contractor Jesi-Rucker San Vendemiano

04/02/2024 18:00 OraSì Ravenna-LUX Chieti

04/02/2024 18:00 Andrea Costa Imola-Allianz Pazienza San Severo

04/02/2024 19:00 Liofilchem Roseto-Gemini Mestre

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS