La Migross Asiago cerca il bis contro il Klagenfurt in un Odegar da “family day”

C’è un grande appuntamento all’Odegar programmato per domenica 3 dicembre alle 17:30, per il FAMILY DAY arrivano i Biancorossi del Klagenfurt! In questa grande occasione i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni entreranno gratis se accompagnati da un genitore (Scopri come fare per ottenere i biglietti gratis QUI).

L’incontro sarà sicuramente spettacolare ed incerto, ci sono 2 precedenti stagionali, nei quali il fattore campo è sempre stato rispettato: nel primo match gli austriaci hanno prevalso per 4-3, mentre nell’Altopiano i Leoni hanno vinto per 2-1 grazie ad un gol di Rapuzzi all’overtime.

Da Asiago: venerdì sera i Giallorossi hanno fatto una vera e propria impresa, vincendo ai rigori per 8-7 un match ricco di emozioni contro il Linz. I 2 punti guadagnati hanno permesso all’Asiago di fare un piccolo passo in avanti in classifica superando il Vienna, raggiungendo così l’11a posizione. Rapuzzi, con i 2 gol messi a segno contro i Black Wings, raggiunge quota 10 diventando il miglior marcatore tra gli Stellati, seguito a 2 lunghezze da Michele Marchetti. Alex Ierullo è invece il più prolifico negli assist, 15 in 23 partite, che sommati alle 4 reti messe a segno lo fanno diventare il Top Scorer Stellato. Nessuna novità lato infermeria, sempre indisponibili Moncada e Porco.

Da Klagenfurt: gli austriaci navigano nella top four della classifica e nell’ultimo turno hanno vinto all’overtime contro l’Innsbruck, recuperando uno svantaggio di 1-3 grazie ad un 3° periodo giocato sempre in proiezione offensiva. I Biancorossi stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per puntare alla vittoria finale: sia la fase offensiva che quella difensiva sono tra le migliori della Lega, consentendo al KAC una grande continuità di rendimento. L’uomo più pericolo fra gli austriaci è il trentacinquenne attaccante sloveno Jan Mursak, le cui statistiche parlano di 11 gol e 17 assist in 24 partite giocate.

All’Odegar verrà giocato un altro match spettacolare, ancora una volta gli ospiti hanno il favore del pronostico, ma con i Leoni sul ghiaccio nessun risultato è scontato.