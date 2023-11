Tennis Comunali Vicenza batte lo Scaligero e centra la finale promozione per la serie A1

TENNIS SERIE A2 – Missione compiuta!

Tennis Comunali Vicenza supera il primo turno dei playoff e accede alla doppia sfida per la promozione in serie A1 con lo Sporting Club Eur!

Tutto facile contro il Circolo Tennis Scaligero che si presenta sui campi di via Monte Zebio con soli tre giocatori e, quindi, due partite perse a tavolino.

A regalare i punti del successo ci pensano poi Giovanni Peruffo, che batte Leonardo Veronese per 6-1 6-0 in 34’ (suo record di velocità eguagliato) e Tommaso Dal Santo, che supera Federico Caruso con il punteggio di 6-3 6-2. A chiudere i singolari Gabriele Bosio, che lascia un solo game a Tommaso Franchini (6-0 6-1).

Domenica 3 dicembre, a Vicenza, la gara di andata contro lo Sporting Club Eur e, sette giorni dopo, il ritorno a Roma.

“L’obiettivo è vincere 7 punti sui 12 in palio – dichiara il capitano Enrico Zen – e noi ci proveremo fino all’ultimo. Del resto, lo ha dimostrato Jannik Sinner in Coppa Davis che, nel tennis, non è mai finita, annullando tre match-point al numero 1 del mondo Novak Djokovic. I nostri avversari partono certamente favoriti, ma da parte nostra la voglia di tornare in serie A1 potrebbe essere quel qualcosa in più. Poi, come sempre, sarà il campo a dare i suoi verdetti”.