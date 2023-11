L’Arzignano Valchiampo raggiunto dal Renate in zona Cesarini

ARZIGNANO VALCHIAMPO – RENATE 1-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Bernardi, Casini (27’ st Bordo), Molnar, Lakti, Barba (27’ st Zanon), Piana, Cazzadori, Antoniazzi (37’ st Milillo), Davi, Parigi (27’ st Grandolfo). All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Raina, Lunghi, Gemignani, Cariolato, Centis, Campesan, Boffelli, Canato.

RENATE: Fallani, Possenti, Gasperi (32’ st Bianchimano), Maletic, Rolando (15’ st Procaccio), Alcibiade (15’ st Pellegrino), Amadio, Tremolada (26’ st Baldassin), Auriletto, Sartore (26’ st Sorrentino), Garetto. All. Pavanel. A disposizione: Ombra, Anghileri, Iacovo, Mondonico, Nicolini, Currarino, Ciarmoli, Ziu.

DIRETTORE DI GARA: Catanoso di Reggio Calabria

RETI: 33’ pt Parigi, 43’ st Baldassin

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

NOTE. Ammoniti: Casini, Grandolfo, Gasperi, Tremolada, Alcibiade, Bianchimano, Procaccio.

CALCIO SERIE C NOW – Riparte con un punto tra le mura di casa l’Arzignano Valchiampo che termina in parità la sfida con il Renate. Apre i giochi Giacomo Parigi che al minuto 33’ porta in vantaggio i suoi realizzando in rovesciata la sua seconda rete stagionale su passaggio di Cazzadori che trova il numero 97 in area. Nella ripresa spinge il Renate, che trova al 43’ il gol di Baldassin al limite dell’area porta la partita in parità.