Philip Beaulieu é un nuovo difensore della Migross Asiago

HOCKEY GHIACCIO – Philip Beaulieu è un nuovo difensore della Migross Supermercati Asiago Hockey!

La società ha sottoscritto un contratto annuale con il difensore statunitense, che prenderà il posto del connazionale Hunter Warner.

Il difensore numero 47 è costretto ad alzare bandiera bianca, dopo essere finito K.O. con un colpo alla testa rimediato nella prima partita di campionato che gli è costato un trauma cranico.

“Mia moglie ed io siamo molto grati per il periodo trascorso ad Asiago – dice Warner– Ero estremamente entusiasta di entrare nel club dei Leoni di Asiago e di far parte di una squadra, di un’organizzazione e di una città con persone fantastiche. Mi sono allenato duramente per poter rendere al meglio delle mie possibilità, ma purtroppo sono stato fermato molto presto da un infortunio. Ringrazio tutti i membri dell’organizzazione e la città di Asiago per aver reso il nostro periodo in Italia un’esperienza incredibile”.

Il nuovo arrivato, Philip Beaulieu, ha compiuto 28 anni lo scorso 2 settembre, è nativo di Duluth nello Stato del Minnesota negli USA, è alto 180 cm e pesa 88 kg.

Il nuovo numero 52 Stellato ha trascorso le ultime tre stagioni nella ECHL, vestendo le maglie degli Allen Americans e dei Worcester Railers, durante le quali ha segnato 13 goal e servito 65 assist in 141 partite.

Per lui anche un’apparizione in American Hockey League con gli Iowa Wild nella stagione 2020/21.

Prima di intraprendere la carriera nell’hockey professionistico, il difensore a stelle e strisce ha giocato per quattro stagioni, dal 2016 al 2020, nella lega universitaria NCAA per la Northern Michigan University, di cui è stato capitano nell’ultima annata.

Nel suo periodo universitario ha giocato 157 partite, condite da 118 punti (26 goal e 92 assist) e dal premio “Defensive player of the year” per la stagione 2018/19.

“Si tratta di un difensore tecnicamente bravo – spiega il DS Tessari – Penso che possa fare al caso nostro. Non è un giocatore dalla stazza imponente, ma che sa comunque farsi rispettare anche a livello fisico. Credo che Philip sia un giocatore molto ordinato e abile difensivamente”.

La società desidera ringraziare Hunter per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi mesi ad Asiago e augurargli buona fortuna per il futuro.

Allo stesso tempo l’Asiago Hockey 1935 dà il suo più caloroso benvenuto a Philip e gli augura che la stagione possa essere la più positiva possibile.