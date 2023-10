Dopo 49 anni di storia la Rangers Rugby Vicenza pronta a debuttare nella serie A Elite

RUGBY SERIE A ELITE – E’ la splendida cornice di Sala degli stucchi, a Palazzo Trissino, ad ospitare la presentazione ufficiale della Rangers Rugby Vicenza, pronta a debuttare, per la prima volta nei suoi 49 anni di storia, nel campionato di serie A Elite.

“Per il sindaco, di cui porto i saluti, e tutta l’amministrazione è un piacere presentare la squadra a Palazzo Trissino – ha sottolineato l’assessore allo sport Leone Zilio – Vi facciamo ancora i complimenti per aver conquistato la massima serie del rugby italiano e gli auguri per il campionato in partenza sabato, che sarà una nuova importante sfida. La Rangers Rugby Vicenza ha già dimostrato la capacità di valorizzare il territorio e i suoi talenti. Quest’anno porterà il nome della città ancora più in alto contribuendo a rafforzare il brand Vicenza. Da parte dell’amministrazione quindi un grande ringraziamento e in bocca al lupo per la stagione”.

I biancorossi sono ai blocchi di partenza della prima, storica, esperienza nel massimo campionato italiano di rugby, la serie A Elite. Sabato infatti i ragazzi di coach Cavinato e Minto saranno di scena alla Rugby Arena di Vicenza per la seconda giornata del campionato ed ospiteranno la squadra cremisi delle Fiamme Oro di Roma: inizio alle ore 15.30!

Nove formazioni, diciotto giornate per stabilire le migliori sei formazioni che si sfideranno per lo scudetto, mentre le ultime due saranno retrocesse in serie A1.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Dazn ed una gara per turno su RaiSport.