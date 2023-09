Alla “prima” al Dal Molin l’Arzignano Valchiampo cade con il Mantova

ARZIGNANO VALCHIAMPO – MANTOVA 1911 0-2

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Raina, Casini (19’ st Lakti), Molnar, Balde (19’ st Cazzadori), Bordo, Gemignani (44’ st Bernardi), Zanon (19’ st Lunghi), Barba (1’ st Antoniazzi), Piana, Davi, Parigi. All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Boseggia, Cariolato, Centis, Milillo, Canato.

MANTOVA: Festa, Redolfi (19’ st Brignani), Burrai, Fiori (41’ st Bragantini), Galuppini, Cavalli, Trimboli (26’ st Wieser), Panizzi, Maggioni, Muroni (41’ st Menash), Monachello (26’ st Debenedetti). All. Possanzini. A disposizione: Sonzogni, Celesia, bani, Suagher, Napoli, Giacomelli.

DIRETTORE DI GARA: Colaninno di Nola

RETI: 16’ pt Galuppini, 16’ st Maggioni

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

NOTE. Ammoniti: Casini, Lakti, Gemignani, Wieser

CALCIO SERIE C – Seconda sconfitta per l’Arzignano Valchiampo che, all’esordio davanti al pubblico di casa, viene sconfitto dal Mantova, a segno con un gol per tempo.