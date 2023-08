Per la Rangers Rugby Vicenza arriva dal Petrarca il pilone Giacomo Braggiè

Giacomo, nato ad Este il 6 ottobre 1995, è alto 183 cm e pesa 115 kg. Cresciuto nel C’é l’Este Rugby, è stato membro dell’Accademia zonale FIR di Rovigo ed in seguito dell’Accademia Federale di Parma. Con la Nazionale Under19 ha preso parte al tour in Sudafrica 2015. Arrivato al Petrarca nella stagione 2017-18, Giacomo ha quindi giocato con il club padovano per le successive sei stagioni, conquistando due scudetti e due Coppe Italia.