Si presenta il Vicenza Calcio Femminile

Allo Stadio Menti parte la nuova stagione per le biancorosse guidate da Erika Maran che trovano nella sorella maggiore maschile un partner, come ha confermato il direttore generale Rinaldo Sagramola, che crede molto nella crescita del movimento ed ha intenzione di sostenerlo concretamente.

La presidente Maran ha innanzitutto ringraziato per la collaborazione esclusiva con il Lane ed ha poi ricordato gli obiettivi della società: L’entusiasmo, la passione, la dedizione, l’esperienza e la sinergia di coloro chiamati a collaborare.

“Stiamo quindi lavorando, spiega la presidente, per: far crescere il numero delle tesserate, investendo soprattutto sul settore giovanile; coinvolgere le scuole (con le quali abbiamo già accordi in corso di definizione per attuare dei progetti che ci diano modo di far conoscere il calcio femminile); Lavorare concretamente con le sorelle gemelle, ovvero quelle realtà sportive di calcio femminile già esistenti nella nostra provincia con le quali è utile e necessario collaborare (Quinto, Concordia, Sarego, Villaverla Novoledo); partecipare a bandi regionali e nazionali che permettano di ricevere fondi per progetti specifici di crescita della nostra società; Monitorare le tesserate delle società di calcio maschile in modo che, una volta raggiunta l’età, possano avere uno sbocco per continuare a praticare questo sport; Raccontare attraverso i canali di comunicazione della società il lavoro che le nostre ragazze svolgono sia in allenamento, sia nei tornei, che nelle gare ufficiali; Tenere attivi i contatti con la delegazione provinciale e regionale per fare in modo che non si parli sempre e solo di calcio maschile; Creare momenti di condivisione per le nostre calciatrici dando loro gli spazi opportuni per incontrarsi e condividere del tempo assieme oltre gli allenamenti e le gare; Crescere i momenti dedicati al lavoro con il mental coach infondendo particolare cura e attenzione all’aspetto della crescita caratteriale delle nostre ragazze lavorando anche sulla dimensione psicologica, emotiva ed affettiva; Continuare ad incentivare i tornei ed i momenti di gioco in campo per le nostre ragazze in modo che possano “giocare”, “confrontarsi” e “divertirsi”; Continuare a sostenere le nostre calciatrici convocate nelle rappresentative; Intensificazione della preziosa collaborazione con L.R. Vicenza SpA; Dialogo costante con la nuova amministrazione comunale, in particolare con l’assessore dello sport, Leone Zilio, affinché il calcio femminile possa essere uno sport con la visibilità che merita.

Alcune novità già consolidate per la prossima stagione: Inizio di una importante collaborazione con Cittadella Women e Chievo Women. Con Zeudi Doris e Alice Bianchini abbiamo capito, nei nostri dialoghi di calcio e di vita, che è inutile in questa fase di crescita del movimento che “ci facciamo la guerra”, abbiamo deciso al contrario di “fare quadrato”; Presenza in società, con un progetto dedicato ed itinerante, di Individual Soccer School Women (Giada Bertelle e Daniela Turra) – centro di formazione per il perfezionamento della tecnica calcistica individuale!

Il Consiglio Direttivo sarà formato da componenti che non hanno nulla a che fare con “le questioni di campo”, ma che si occuperanno solo delle “questioni societarie”:

Maran Erika, Presidente

Liotto Andrea, Referente comunicazione e marketing

Ambrosini Francesco, Referente amministrativo, revisione e fiscale

Menegazzo Vanessa, Addetta alla contabilità



Scanferla Johnathan e Pozzer Cristina, Addetti alla segreteria



Spalluto Domenico, Direttore Generale

Varriale Giovanni, Direttore Sportivo Prima Squadra, U19 e U17

Doardo Paolo, Responsabile Settore Giovanile (U15, U12, Pulcine e Baby biancorosse)

Delogu Giuseppe, Attività di Scouting

Stefani Cristian, Mental Coach

Mauro Simone, Social media manager

Smith Paloma, Fotografa

Morselli Maristella, Sito internet e sistemi informatici

Nicoletti Bruno, Addetto alla manutenzione e pulizie impianto sportivo



Prima Squadra

Mecenero Giuseppe, Mister

Pontalti Alessandro, Mister in seconda

Pontalti Gabriele, Preparatore portieri

Zanella Lamberto, Preparatore atletico (collaboratore esterno)

Zanarotti Filippo, Team Manager

Maran Alberto, Dirigente Accompagnatore



U19

Chiereghin Andrea, Mister

Centofante Antonio, Mister in seconda

Pontalti Gabriele, Preparatore portieri

Scalco Pietro, Preparatore atletico (collaboratore esterno)

Savegnago Chiara, Team Manager

Zanella Andrea, Dirigente Accompagnatore

Fabris Carlo, Dirigente Accompagnatore



U17

Doardo Paolo, Mister

Coltro Enrico, Preparatore portieri



U15

Quagliato Enrico, Mister

Coltro Enrico, Preparatore portieri



U12

Pellizzer Marina, Mister

Coltro Enrico, Preparatore portieri

Bolcato Giancarlo, Dirigente Accompagnatore



Pulcine & Baby biancorosse

Raffaelino Mauro, Mister

Pegoraro Lisa, Mister in seconda

Caneva Elisa, Mister in seconda

Coltro Enrico, Preparatore portieri



E desidero anche nominare le ragazze che ad oggi compongono la Prima Squadra e l’Under19:

Prima Squadra



Missiaggia Aurora, il capitano

Pegoraro Lisa

Ponte Greta

Schiavo Giuditta

Marchiori Giorgia

Lugato Camilla

Gobbato Asia

Dal Lago Sofia

Grendene Giulia

Imparato Angela

Lazzari Desirè

Ramon Aurora

Deiana Marica

Beji Alessia

Bonotto Sofia

Romano Flavia

Forciniti Maria Pia

Marcomini Lorena

Valente Anna

Cabrini Ilaria

Serafini Greta

Gobbetti Camilla



Under19

Todesco Chiara, il capitano

Antoniazzi Giorgia

Berto Giorgia

Brogliato Marika

Dal Pezzo Lucia

Dalla Barba Emy

Fabris Giorgia

Gobbo Stella

Guadagnin Chiara

Guglielmi Elisa

Marcante Angelica

Polga Anna

Sandri Maria

Savoiani Maria Vittoria

Valé Elettra

Valerio Elena

Zanella Rebecca

Zanettin Eva

Zanini Silvia