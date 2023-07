Giovedì 13 luglio inizierà la nuova stagione del LR Vicenza: prime amichevoli a Caldogno

CALCIO SERIE C – Giovedì 13 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione del LR Vicenza, con i primi giorni che saranno dedicati alle visite mediche di rito e ai test atletici per i giocatori in rosa.

Lunedì 17 luglio, alle ore 9.30 allo Sporting55 di Romano d’Ezzelino, è programmato il primo allenamento ufficiale sotto la guida di mister Aimo Diana, con una seconda seduta prevista alle ore 17:30. Doppi allenamenti che proseguiranno poi, ai medesimi orari, per tutta la settimana.

E’ stato fissato, inoltre, il calendario dei primi allenamenti congiunti che verranno disputati allo Stadio Comunale di Caldogno, in attesa della prima gara ufficiale di Coppa Italia:

– sabato 22 luglio, ore 18.00: LR Vicenza–Real Vicenza

– mercoledì 26 luglio, ore 18.30: LR Vicenza–Caldogno Calcio

– sabato 29 luglio, ore 18.00: LR Vicenza–Prodeco Calcio Montebelluna”.