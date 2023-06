L’Under 17 del LR Vicenza batte l’Albinoleffe e conquista lo scudetto di serie C

Albinoleffe – LR Vicenza 0-1

Albinoleffe – Taramelli; Nespoli, Borghi, Lekaj (dal 82′ Farina); Panza (dal 56′ Daha), Ceresoli, Delcarro (dal 76′ Riva), Paganessi, Belli; Ronzoni, Barcella. A disp. Bersanetti, Scola, Brambilla, Forattini, Manenti, Pellegrini. All. Omar Barzaghi

LR Vicenza – Siviero; Morittu, Sacchetto, Cazzin; Oliviero (dal 14′ Martini), Imbevaro (dal 50′ Carlino), Zonta (dal 81′ Acka), Zorzi; Muraro (dal 46′ Pallaro), Tonin (dal 81′ Pegoraro), Romio. A disp. Bajari, Carlesso, Marzotto, Pozzolo. All. Luca Rigoni

Marcatore: 43′ Zorzi

Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia, assistenti Luca Granata di Viterbo e Massimiliano Cirillo di Roma 1; quarto uomo Filippo Pazzarelli di Macerata

Ammoniti: Zonta (LRV), Delcarro (A), Romio (LRV), Morittu (LRV)

Espulso: Riva (A) al 90’+3′ per proteste

Spettatori: 150 circa. Note: giornata piovosa, terreno pesante

CALCIO – Il LR Vicenza conquista lo scudetto Under 17 di Serie C!

I ragazzi allenati da Luca Rigoni in finale hanno battuto per 1-0 l’Albinoleffe di Omar Barzaghi con un gol di Zorzi in chiusura della prima frazione di gioco. Il Vicenza così ha festeggiato il suo primo titolo italiano nella storia del club.

Grande emozione per il tecnico (ed ex giocatore biancorosso) Luca Rigoni, che alla sua prima stagione in panchina ha centrato già un importante successo.