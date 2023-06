I risultati del Città di Vicenza

Le finali degli esordienti hanno visto primeggiare in entrambe le categoria il Montecchio Maggiore, nei 2011 si è imposto sul Vicenza per 5 a 1 grazie alle reti di Cracco, Rampazzo, Pepe, Bertolaso e Marchesin mentre per il Vicenza è andato in rete Edoardo Zanella.

Nei 2010 vince sempre il Montecchio Maggiore per 3 a 0 sullo Junior Monticello con le reti di Giacomin, Segna e Sgevano.

Nel femminile, torneo Remo Marchezzolo vince il Vicenza Calcio femminile sul Sarego.

