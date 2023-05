Bianchini sulla panchina dell’Arzignano Valchiampo per la quarta stagione

CALCIO SERIE C – Conferme in casa Arzignano Valchiampo: il tecnico Giuseppe Bianchinisarà ancora alla guida della prima squadra per la stagione 2023/2024, la quarta consecutiva in gialloceleste.

Confermato anche lo Staff Tecnico che, dopo la vittoria dei play off di Serie D 20/21 e del Campionato di Serie D 2021/22, ha scritto un’annata storica in Serie C da neopromossa. Accanto a mister Bianchini fiducia per il vice allenatore Thomas Poletti, il preparatore dei portieri Marco Bruzzichessi, il preparatore atletico Massimo Bucci ed il match analyst Pietro Tassin.