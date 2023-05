La Rangers Pallanuoto Vicenza affonda Busto e festeggia il “baby” Liam Gonzato

PALLANUOTO SERIE B MASCHILE – Super prestazione della Rangers Pallanuoto Vicenza che vincendo 15-6 si porta a 22 punti in classifica condannando il Busto alla recessione diretta.

Per Vicenza, però, non è ancora salvezza certa perché il CUS Milano ha battuto di un gol quell’Aquatica Torino che sarà l’ultimo avversario fuori casa del campionato vicentino.

A Torino si dovrà andare per fare risultato tenendo le orecchie incollate alle radioline per aspettare notizie dalla vasca di Lerici dove lo Sturla ospiterà il CUS.

La possibilità di evitare i playout è ancora intatta considerato anche il vantaggio del Dal Bosco Team negli scontri diretti.

Difficile dare i voti ma, in attesa del rientro dalla squalifica di Scotti Galletta, non si può non rilevare l’esordio con due gol di Liam Gonzato, classe 2007