L’Arzignano Valchiampo perde con il Renate, ma festeggia i playoff

ARZIGNANO VALCHIAMPO – RENATE 2-3

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Lattanzio (38’ st Nannini), Casini (24’ st Bordo), Molnar, Grandolfo (15’ st Fyda), Cariolato, Barba (24’ st Antoniazzi), Tremolada, Belcastro (15’ st Lunghi), Fantacci, Milillo. All. Bianchini.

RENATE: Furlanetto, Angeli, Nepi (33’ st Anastasia), Baldassin, Malotti (27’ st Ghezzi 33’ st Saporetti), Possenti, Nelli (11’ st Gavazzi), Silva, Marano (27’ st Menna), Esposito, Sorrentino. All. Dossena.

DIRETTORE DI GARA: Iannello di Messina

RETI: 6’ pt Sorrentino, 8’ pt Fantacci, 28’ pt Angeli, 26’ st Maloti, 41’ st Antoniazzi.

NOTE. Ammoniti: Fantacci, Barba, Molnar, Milillo, Nelli, Furlanetto, Gavazzi, Menna.

RECUPERO: 1’ pt, 7’ st.

CALCIO SERIE C – Si conclude il campionato di serie C 2022/23 con un traguardo storico per l’Arzignano Valchiampo. Gli uomini di Giuseppe Bianchini chiudono la regular season al 9° posto della classifica qualificandosi così ai playoff. La 38^ giornata disputata al Dal Molin finisce con la vittoria del Renate: 2 a 3 il risultato. Gli ospiti si portano in vantaggio al 6’ con Sorrentino, ma Fantacci due minuti più tardi pareggia subito i conti. Il Renate si riporta in avanti con il gol di Angeli poco prima della mezz’ora. Si rientra dagli spogliatoi sull’1 a 2 e al 26’ arriva la terza rete ospite con Malotti. Al 41’ accorcia le distanze Antoniazzi. Giallocelesti vicinissimi al gol del pareggio con il colpo di testa di Fyda e, nel finale, con il potente tiro di Fantacci da fuori.