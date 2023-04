Sabato mattina Luca Rigoldi taglia il nastro della palestra 268R

La data è quella di sabato 22 aprile, finalmente il campione europeo dei Supergallo di boxe Luca Rigoldi corona un’altra delle sue ambizioni e insieme ai suoi collaboratori e al suo staff inaugura la Palestra 268R a Vicenza in Strada Saviabona, per l’appunto al n. 268.

Chi lo conosce sa anche quanto forte e costante sia il suo impegno nel mondo del sociale, proprio per questo la palestra sarà punto di riferimento anche per vari progetti realizzati insieme agli enti del territorio come Aics Vicenza, Associazione Morosini e Cooperativa Agape ma anche Vicenza for Children, CSV Vicenza, Donna chiama Donna e molte altre. L’obiettivo di 268R sarà infatti quello di dare spazio all’allenamento del corpo, senza dubbio, ma anche di mente e carattere, portando avanti alcuni valori che nello sport, in primis nell’Arte Nobile della boxe che sta tanto a cuore a Rigoldi, sono fondamentali.

Assieme a lui si sono uniti altri atleti, con importanti risultati sportivi, 18 tecnici abilitati con la quota rosa di 3 istruttrici, tutti giovani e volenterosi di promuovere differenti attività ma con la stessa attitudine valoriale, così la Palestra 268R propone tanti e vari corsi calibrati per tutte le età: Boxe, Kickboxing, Mma, Wing Chun, Brazilian Jiu-Jitsu, Krav Maga, Muay Thai ma anche i più tradizionali Rope & Tone, Mobility Path, Pilates, Tonificazione, Functional Training e l’attività di tendenza Pole Dance.

La giornata di sabato 22 aprile inizierà alle 11 con il taglio del nastro ufficiale dedicato a istituzioni e sostenitori: tante infatti le realtà che credono e supportano questo progetto, che va ben oltre il solo allenamento fisico. Tra tutti il Comune di Vicenza che sarà presente con il sindaco Rucco e il vicesindaco ed assessore allo sport Matteo Celebron, ma anche il Gruppo Battistolli, Aim Group, MA impianti, Taopatch, Whysport, Net1, Farmacia Nogara, Würth, Assicurazioni Spinella, Cogas, Eurohygiene, Carpenteria Morari, Berica Carburanti, Sartorello Group, BCC di Dueville, Fratazzatrici Revelin.

Dalle 14 poi grande open day per tutti coloro che vogliono provare le varie attività, basterà prenotare lo sport da combattimento che si vuole sperimentare e presentarsi in abiti comodi, scarpe da ginnastica e la giusta attitudine. Dalle 17 saranno attivi anche i corsi prova per ragazzi e bambini, mentre alle 18.30 la giornata si concluderà con un brindisi e Dj set a cura di Fadò Irish Pub con gli spettacoli di pole dance e danza aerea. Per le prenotazioni è possibile accedere dal sito https://268r.it/ o telefonare al 328 042 8869.

“Sono davvero entusiasta di questo nuovo obiettivo raggiunto – racconta Luca Rigoldi – Credo fermamente nel mio staff e in un tipo di attività trasversale, aperta a tutti e plasmata sulle esigenze di ognuno. Voglio trasmettere i valori in cui credo e dare una mano anche a chi ha bisogno di trovare la propria strada maestra”.

La palestra collabora anche con i partner: Gruppo Serenissima, Grandiagenzie, Utf, Dynami Boxe, MethaStudio,TuoTeam, Rasotto Group, Baggio forniture tecniche, Sig, Elmap, Anthea assicurazioni, Ceccato automobili, Combat arena, Volksbank, Conte metal mec, Spf chilò, Amantide, Fornace Mestrino e Osm.