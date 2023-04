Trissino record punti dal 2015. Cocco stecca d’oro. Lodi seconda, Forte terzo. Vercelli è settima, espugnando Bassano.

In Serie A2, il Breganze cade per la 2a volta in casa.Sarzana vicina alla salvezza.

Tre vittorie casalinghe ed una esterna chiudono la lunga Stagione Regolare 2022-2023. Il Trissino firma la 21esima vittoria che li fa volare in classifica a quota 65 punti, il record di punti dal 2015 (Forte dei Marmi 66 punti). Un dominio assoluto per il team bluceleste di Alessandro Bertolucci, alla seconda vittoria consecutiva della stagione regolare, che ha confermato la sua superiorità anche all’ultima giornata disponibile, con un sostanzioso primo tempo contro la “compagna” europea Sarzana. 9-3, che hanno la firima ancora di Giulio Cocco (doppietta), la stecca d’oro del Campionato 2022-2023, Mendez (doppietta) e Galbas (doppietta). Al secondo posto si classifica l’Amatori Wasken Lodi, per la terza volta consecutiva (a soli 3 punti dalla scorsa stagione), che chiude una geniale stagione regolare e la quindicesima vittoria, firmata contro il Telea Medical Sandrigo per 5-2, frutto di un primo tempo di primo livello, terminato sul 4-0 e le due reti del fortemarmino Giovannetti. Al terzo posto per la prima volta in Campionato da novembre, la GDS Impianti Versilia Forte, autrice di un gran recupero nell’ultimo bimestre, reduce dal settimo posto ed ora rientrato tra le prime quattro classificate per l’ennesimo anno di uno straordinario decennio (dal 2013 è tra le prime quattro della regular season, solo nel 2022 è uscita dal podio per un punto). La vittoria è stata quanto mai sudata, perchè il Montecchio Precalcino aveva firmato il 3-2 al termine del primo tempo, mandando in apprensione il team rossoblu. Nel secondo tempo però la precisione delle ultime gare è uscita dirompente, e ha concluso la gara firmando un parziale di 7-0 in 25 minuti. Questo parziale coincide con la prima tripletta stagionale di Pedro Gil, la quarta dal suo ritorno in Italia, l’ultima volta apparsa a fine febbraio 2022. La partita più attesa del weekend, dopo la rocambolesca Grosseto-Follonica, era Bassano-Vercelli ed ancora una volta non ha tradito le attese dei “cercatori” di emozioni forti. Una vittoria made in Zucchetti, hat-trick che ha spaccato il match: tre reti in cinque minuti che hanno steso un decimato Bassano. che però ha avuto l’occasione di pareggiare, a 6 secondi dalla fine, ma alla fine l’ex Verona ha deciso il match con la parata decisiva e ha dato ai pemontesi il settimo posto, fino a qualche tempo fa impensabile, ma che permette di essere nella parte del tabellone, quello meno dispendioso.

I Quarti di finale sono così decisi: Trissino contro la vincente di Bassano-Valdagno, garantendo una semifinalista veneta, Lodi contro la vincente di Vercelli-Monza, garantendo una squadra del nordovest in semifinale, il Forte dei Marmi contro Follonica, garantendo una toscana in semifinale, e Grosseto contro Sarzana.

I preliminari dei playoff iniziano già mercoledì prossimo con le gare Monza-Vercelli e Valdagno-Bassano, due derby storici per il nostro sport che hanno segnato la storia di più di una generazione di hockeysti e di tifosi. Il ritorno sarà giocato sabato e domenica prossimi, mentre la prima gara dei Quarti di finale si giocherà mercoledì 26, in casa della peggior classificata, e quindi sabato 29 gara-2 in casa della miglior classificata. Tutte le date ufficiali saranno trasmesse nelle prossime ore, compreso il calendario dei playout.

La Serie A2 è ancora monopolizzata dalle vittorie di Giovinazzo e Castiglione che continuano la loro corsa parallela in testa alla classifica. L’Indeco si è imposta 9-3 sulla Farmaè Pumas Viareggio (cinque reti di Mura) mentre la BLue Factor infligge il 4-3 in casa della Camaiore (doppietta del 18enne Guarguaglini). Si allarga la forbice col quarto posto, dove la SGS Servizi Forte dei Marmi ha pareggiato 4-4 contro l’ultima Hobbystore Grosseto, Per la salvezza tre punti fondamentali per la Decom Roller Matera contro il Campolongo Hospital Salerno: 7-3 nel derby del sud (tripletta di Giovanni Antezza). Avanza la Gamma Innovation Sarzana vincendo 6-4 contro l’Acea Follonica, in una gara molto intensa soprattutto nel primo tempo dove vengono espulsi con il cartellino rosso Bonarelli e l’allenatore Polverini.

Nel Girone A, il Symbol Modena guadagna un importante punto allo scadere a Novara, nonostante l’Azzurra fosse andata in vantaggio per diverso tempo (1-1). Il VenetaLab non approfitta dello stop degli emiliani perchè subisce la più pesante sconfitta della stagione, perdendo al PalaFerrarin per 7-3. Lo Scandiano ritorna in corsa per entrare nel podio finale, ora quarta insieme al Novara. Terza forza ora è il Trissino, grazie a tre punti guadagnati a Seregno per 3-5 (doppiette di Zambon e Rigo). Salgono in classifica Dyadema Roller Bassano e Thiene ed ora per loro la salvezza è sempre più vicina. I biancorossi piegano il Montecchio per 3-2, mentre il Thiene vince 6-2 contro la BDL Minimotor Correggio (tripletta di Casarotto). Sabato e domenica ancora in pista ove saranno protagoniste tutte le squadre in lotta per la salvezza che ospiteranno tutti i club delle prime posizioni.

Diogo Neves (Engas Vercelli) ed Andrea Scuccato (Ubroker Bassano) – Photo Credit: Michele Brunello

CAMPIONATO SERIE A1 – 26a e ULTIMA GIORNATA – Note tecniche

Sabato 15 aprile 2023 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR H.R.C. MONZA – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H. = 3-4 (0-1, 3-3)

TeamServiceCar: Fongaro, Tornè, Tamborindegui, Ardit, Chambella – Galimberti (C), Gavioli G, Lanaro, Gariboldi, Borgonovo – All. Colamaria

Tierre Chimica Montebello: Pais, Ghirardello (C), Peripolli, Mattugini, Borregan – Marques, Canesso, Zordan, Del Sale, Nardi – All. Zini

Marcatori: 1t: 24’49” Ghirardello (MONT) – 2t: 5’06” Tamborindegui (tir.dir) (MONZ), 11’20” Tamborindegui (MONZ), 12’39” Tornè (MONZ), 16’42” Mattugini (MONT), 16’49” Mattugini (MONT), 22’59” Peripolli (sup.num) (MONT)

Espulsioni: 2t: 5’06” Borregan (2′) (MONT), 22’44” Tornè (2′) (MONZ)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Marcello di Domenico di Correggio (RE)

Sabato 15 aprile 2023 – ore 20:45 – Pista Parri di Grosseto

EDILFOX C.P. GROSSETO 1951 – GALILEO FOLLONICA H.1952 = 5-5 (0-1, 5-4)

Edilfox Grosseto: Menichetti, Rodriguez, De Oro, Franchi, Mount – Saavedra (C), Nacevich, Paghi, Cabella, Sassetti – All. Achilli

Galileo Follonica: Barozzi, Pagnini F (C), Montigel, Cancela, Banini D – Banini F, Pagnini M, Bonarelli, Bracali, Irace – All. Silva S

Marcatori: 1t: 14’51” Banini D (FOL) – 2t: 0’39” Cancela (FOL), 12’14” Cancela (tir.dir) (FOL), 13’50” De Oro (rig) (GRO), 16’45” Cancela (sup.num) (FOL), 17’41” Saavedra (GRO), 18’00” Montigel (FOL), 19’37” Franchi (GRO), 22’11” Franchi (GRO)

Espulsioni: 2t: 12’14” Cabella (2′) (GRO), 15’00” Nacevich (2′) (GRO)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salenro e Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU)

Sabato 15 aprile 2023 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)

WHY SPORT H.C. VALDAGNO – C.G.C. VIAREGGIO = 3-3 (1-2, 2-1)

Why Sport Valdagno: Sgaria, Motaran, Rubio, Giuliani, Garcia E – Ojeda, Nadini, Piroli, Cocco M (C), Todeschini – All. Chiarello

Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Ipinazar P, Rosi, Moyano – Raffaelli A, Puccinelli, Maldini, Falaschi, Torre – All. Biancucci

Marcatori: 1t: 2’42” Garcia E (VAL), 6’49” Moyano (VIA), 20’43” Moyano (VIA) – 2t: 2’59” Motaran (VAL), 16’24” Motaran (VAL), 22’58” Moyano (VIA)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

Domenica 16 aprile 2023 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER H.BASSANO 1954 – ENGAS HOCKEY VERCELLI = 2-3 (1-0, 1-3)

Ubroker Bassano: Veludo, Amato (C), Scuccato, Muglia, Baggio – Pozzato, Sgaria G, Geremia, De Palo, Bertuzzo – All. Viterbo

Engas Vercelli: Verona, Neves, Zucchetti, Canet, Tataranni (C) – Oruste, Petrocchi, Zucchiatti, Cardani, Raffa – All. Crudeli R

Marcatori: 1t: 10’27” Muglia (BAS) – 2t: 1’41” Zucchetti (VER), 2’36” Zucchetti (VER), 6’38” Zucchetti (VER), 16’00” Muglia (BAS)

Espulsioni: 1t: 6’20” Amato (2′) (BAS), 12’18” Amato (2′) (BAS), 13’19” Canet (2′) (VER) – 2t: 14’29” Tataranni (2′) (VER)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Domenica 16 aprile 2023 – ore 18:00 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – TELEA MEDICAL SANDRIGO H. = 5-2 (4-0, 1-2)

Amatori Wasken Lodi. Grimalt (C), Giovannetti, Najera, FAccin, Fernandes – Barbieri N, Bozzetto, Antonioni, Fiazza, Porchera – All. Bresciani

Telea Medical Sandrigo: Catala, Miguelez, Lazzarotto, Diquigiovanni, Thiel – Poletto (C), Rigon, Contro, Somacale, Bernardelli – All. Vanzo

Marcatori: 1t: 6’07” Fernandes (LOD), 6’44” Giovannetti (LOD), 23’52” Najera (LOD), 24’56” Barbieri (LOD) – 2t: 0’46” Diquigiovanni (SAN), 3’51” Miguelez (SAN), 13’55” Giovannetti (LOD)

Espulsioni: 1t: 19’49” Antonioni (2′) (LOD)

Arbitri: Giovanni Andrisani di Matera e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

Domenica 16 aprile 2023 – ore 18:00 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI VERSILIA H.FORTE – H.C. MONTECCHIO PRECALCINO = 8-3 (2-3, 6-0)

GDS Impianti Versilia: Gnata (C), Cinquini, Torner, Gil, Ambrosio – Gual, Illuzzi, Rossi, Lombardi, Ciupi – All. De Gerone

Montecchio Precalcino: Martinez, Zanini A (C), Campagnolo, Vega, Posito – Mir, Loguercio, Cardella, Cinquini Ern, Cocco C – All. Zarantonello

Marcatori: 1t: 1’48” Gil (FOR), 12’43” Cardella (MP), 22’48” Vega (MP), 23’15” Gual (FOR), 24’52” Vega (MP) – 2t: 1’52” Gil (FOR), 8’40” Gual (FOR), 10’23” Torner (tir.dir) (FOR), 15’39” Cinquini (rig) (FOR), 19’10” Ambrosio (FOR), 24’11” Gil (FOR)

Espulsioni: 2t: 10’23” Vega (2′) (MP), 11’29” Loguercio (2′) (MP), 22’05” Torner (2′) (FOR)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Giorgio Fontana di Milano

Domenica 16 aprile 2023 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

G.S. HOCKEY TRISSINO – GAMMA INNOVATION H.SARZANA = 9-3 (5-1, 4-2)

Trissino: Zampoli, Galbas J, Ipinazar F, Mendez, Cocco G – Pinto (C), Malagoli, Schiavo, Gavioli, Bovo – All. Bertolucci

Gamma Innovation Sarzana: Corona, Borsi (C), Garcia J, Ortiz, Festa – Alonso, De Rinaldis F, Perroni, Ponti, Bianchi – All. De Rinaldis P

Marcatori: 1t: 0’49” Ipinazar (TRI), 2’43” Galbas (TRI), 12’18” Cocco (TRI), 12’45” Mendez (TRI), 21’16” Galbas (TRI), 23’26” Bordi (tir.dir) (SAR) – 2t: 1’38” Festa (sup.num) (SAR), 7’53” Ortiz (SAR), 8’36” Malagoli (TRI), 14’41” Mendez (TRI), 17’01” Cocco (rig) (TRI), 19’35” Pinto (TRI)

Espulsioni: 1t: 10’18” Festa (2′) (SAR), 23’26” Mendez (2′) (TRI) – 2t: 0’35” Pinto (2′) (TRI), 7’07” Galbas (2′) (TRI) e Festa (SAR)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara ed Andrea Davoli di Modena

CAMPIONATO SERIE A1 – 26a e ULTIMA GIORNATA – SABATO 15 E DOMENICA 16 APRILE 2023

15/4/23 ore 20:45 Why Sport H.C. Valdagno C.G.C. Viareggio 3-3

15/4/23 ore 20:45 Edilfox C.P. Grosseto 1951 Galileo Follonica H.1952 5-5

15/4/23 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Tierre Chimica Montebello H. 3-4

16/4/23 ore 18:00 GDS Impianti Versilia H.Forte HC Montecchio Prec. 8-3

16/4/23 ore 18:00 Amatori Wasken Lodi Telea Medical Sandrigo H. 5-2

16/4/23 ore 18:00 G.S. Hockey Trissino Gamma Innovation H.Sarzana 9-3

16/4/23 ore 18:00 Ubroker H.Bassano 1954 Engas H.Vercelli 2-3

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare

1 G.S. Hockey Trissino 65 26 100 V-V-V

2 Amatori Wasken Lodi 51 26 22 V-S-V

3 GDS Impianti Versilia H.Forte 48 26 28 V-V-V

4 Edilfox C.P. Grosseto 1951 46 26 21 V-V-P

5 Gamma Innovation H.Sarzana 46 26 1 V-S-S

6 Galileo Follonica H.1952 45 26 16 V-S-P

7 Engas H.Vercelli 41 26 -1 S-V-V

8 Ubroker H.Bassano 1954 41 26 8 V-S-S

9 Why Sport H.C. Valdagno 32 26 -1 V-S-P

10 TeamServiceCar H.R.C. Monza 28 26 -18 S-S-S

11 Telea Medical Sandrigo H. 23 26 -24 V-S-S

12 C.G.C. Viareggio 19 26 -39 S-S-P

13 Tierre Chimica Montebello H. 17 26 -50 V-S-V

14 HC Montecchio Prec. 12 26 -63 S-S-S

In arancione le squadre qualificate ai Quarti (inizio 26 aprile) .In blu le squadre che giocheranno i playoff di preliminari (inizio 19 aprile). In rosso le squadre che giocheranno i playout (inizio 22 aprile) con metà dei punti arrotondati in eccesso.

CLASSIFICA MARCATORI

Cocco (Trissino) 45 reti

Mendez (Trissino) 41 reti

Tamborindegui (Monza) 32 reti

Banini Davide (Follonica) 30 reti

Saavedra (Grosseto) 28 reti

Malagoli (Trissino) 27 reti

CALENDARIO PLAYOFF

PRELIMINARY PLAYOFF (andata e ritorno)

Andata: Mercoledì 19 aprile 2023 – Ritorno: Sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

Preliminare #1 – Engas Hockey Vercelli x TeamServiceCar H.R.C. Monza (andata a Monza, Ritorno a Vercelli)

Preliminare #2 – Ubroker H.Bassano 1954 x Why Sport Valdagno (andata a Valdagno, ritorno a Bassano)

QUARTI DI FINALE (al meglio delle tre gare)

Gara-1: Mercoledì 26 aprile 2023 – Gara-2 Sabato 29 aprile 2023 – Eventuale Gara-3 – Mercoledì 3 maggio 2023

Quarto di finale #1 – G.S .Hockey Trissino x Vincitore Preliminare #1 (prima gara in casa Vincitore Preliminare #1, seconda a Trissino)

Quarto di finale #2 – Amatori Wasken Lodi x Vincitore Preliminare #2 (prima gara in casa Vincitore Preliminare #2, seconda a Lodi)

Quarto di finale #3 – GDS Impianti Versilia Hockey Forte x Galileo Follonica H.1952 (prima gara a Follonica, seconda gara a Forte dei Marmi)

Quarto di finale #4 – Edilfox C.P. Grosseto 1951 x Gamma Innovation H.Sarzana (prima gara in casa a Sarzana, seconda gara a Grosseto)

SEMIFINALI (al meglio delle cinque gare)

Gara-1: Mercoledì 10 maggio 2023 – Gara-2 Sabato 13 maggio 2023 – Gara-3 Mercoledì 17 maggio 2023 – Eventuale Gara-4 Sabato 20 maggio 2023 – Eventuale Gara-5: Mercoledì 24 maggio 2023

Semifinale #1 – Vincitore Quarto di finale #1 x Vincitore Quarto di finale #4

Semifinale #2 – Vincitore Quarto di finale #2 x Vincitore Quarto di Finale #3

FINALE SCUDETTO (al meglio delle cinque gare)

Gara-1: Sabato 27 maggio 2023 – Gara-2: Mercoledì 31 maggio 2023 – Gara-3: Sabato 3 giugno 2023 – Eventuale Gara-4: Mercoledì 5 giugno 2023 – Eventuale Gara-5: Sabato 10 giugno 2023

Finale Scudetto – Vincitore Semifinale #1 x Vincitore Semifinale #2

CAMPIONATO SERIE A2 – 13a GIORNATA – Note tecniche

Venerdì 14 aprile 2023 – ore 20:30 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

SGS SERVIZI FORTE DEI MARMI – HOBBYSTORE C.P. GROSSETO 1951 = 4-4 (3-3, 1-1)

SGS Servizi Forte: Bertozzi, Maggi (C), Giovannelli, Lombardi, Poletti – Bicicchi, Chereches, Ballestero, Cacciaguerra, Bazzichi – All. Mori

Hobbystore Grosseto: Bruni, Salvadori (C), Borracelli, Alfieri, Cabella – Nerozzi, Saitta A, Bardini, Giusti, Del Viva – All. Bellan

Marcatori: 1t: 9’40” Saitta (GRO), 12’39” Giovannelli (FOR), 16’23” Chereches (FOR), 17’46” Nerozzi (GRO), 20’26” Lombardi (FOR), 22’49” Cabella (rig) (GRO) – 2t: 7’31” Salvadori (GRO), 17’49” Lombardi (rig) (FOR)

Espulsioni: 1t: 22’48” Bicicchi (2′) (FOR) – 2t: 10’09” Ballestero (2′) (FOR)

Arbitro: Matteo Fermi di Piacenza

Sabato 15 aprile 2023 – ore 19:30 – Tensostruttura di Matera

DECOM ROLLER MATERA – CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SALERNO = 7-2 (6-1, 1-1)

Decom Roller Matera: El Haouzi (C), Lapolla, Piozzini, Antezza G, Gadaleta – Ferrara, Bigatti, Rondinone, Gaudiano, Lanza – All. Antezza

Campolongo Salerno: Marrazzo, Esposito, Sabetta, Giudice Giu (C), Fontan – Giudice Gio, Durante, Melillo – All. Giudice M

Marcatori: 1t: 14’48” Bigatti (RM), 16’13” Sabetta (SAL), 16’37” Antezza (RM), 17’42” Piozzini (RM), 20’38” Ferrara (RM), 21’47” Antezza (RM), 23’33” Antezza (RM) – 2t: 7’42” Giudice Gio (SAL), 10’16” Gadaleta (RM)

Espulsioni: 1t: 17’35” Giudice Giu (2′) (SAL) – 2t: 2’59” Fontan (2′) (SAL)

Arbitro: Alessandro Ciccolella di Molfetta

Sabato 15 aprile 2023 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – FARMAE’ PUMAS ANCORA VIAREGGIO = 9-3 (4-1, 5-2)

Indeco Giovinazzo: Dangelico (C), Colamaria, Dilillo, Santeramo, Mezzina – Mura, Depalma, Turturro, De Bari, Belgiovine – All. Marzella

Farmaè Pumas Viareggio: Mechini, Marchetti (C), Pesavento, Rugani, Carrieri – Pezzini, Cardelli, Cardella El, Dal Torrione – All. Bertolucci M

Marcatori: 1t: 0’51” Cardelli (PUM), 8’55” Santeramo (rig) (GIO), 10’06” Mezzina (GIO), 17’59” Santeramo (GIO), 21’20” Mura (GIO) – 2t: 4’41” Mura (GIO), 6’13” Mura (GIO), 6’58” Mura (GIO), 12’25” Turturro (GIO), 18’17” Pezzini (PUM), 18’28” Mura (GIO), 24’28” Pezzini (PUM)

Espulsioni: 1t: 13’11” Cardelli (2′) (PUM) – 2t: 21’18” Mura (2′) (GIO)

Arbitro: Roberto Giovine di Salerno

Sabato 15 aprile 2023 – ore 20:45 – PalaSomaschini di Seregno (MB)

SEREGNO HOCKEY 2012 – TRISSINO HOCKEY 05 = 3-5 (2-3, 1-2)

Seregno: Pettenuzzo, Farina, Jofrè, Malagoli M, Alberio – Giordano (C), Bozzetto C, Febbo, Tremolada L, Uboldi – All. Molteni

Trissino: Merlo, Zambon, Rigo A (C), Martini, Piccoli Giu – Piccoli Gio, Ceretta, Diquigiovanni L, Mecenero, Rubega – All. Rigo D

Marcatori: 1t: 2’20” Zambon (TRI), 4’31” Rigo A (TRI), 6’41” Rigo (TRI), 15’52” Bozzetto (rig) (SER), 18’44” Bozzetto (SER) – 2t: 3’08” Zambon (TRI), 18’17” Piccoli Gio (TRI), 19’55” Tremolada L (SER)

Espulsioni: 1t: 10’19” Zambon (2′) (TRI)

Arbitro: Adriano Scozia di Vercelli

Sabato 15 aprile 2023 – ore 20:45 – Area Caneva di Bassano (VI)

DYADEMA H.ROLLER BASSANO – H.C. MONTECCHIO PRECALCINO = 3-2 (3-2, 0-0)

Dyadema: Zordan, Pelva (C), Tottene, Zen, Refosco – Marangoni, Panizza, Basso, Serraiotto, Baroni – All. Nunes

Montecchio Precalcino: Sanson, Pace, Zanini d (C), Pozzo, Dalla Valle M – Garzaro, Thiella, Marcon, Graziani, Pigato – All. Zanfi

Marcatori: 1t: 0’22” Zanini (MP), 2’01” Refosco (RB), 9’55” Refosco (RB), 18’33” Marangoni (RB), 23’51” Dalla Valle (MP)

Arbitro: Mario Trevisan di Viareggio (LU)

Sabato 15 aprile 2023 – ore 20:45 – Pala Dal Lago di Novara

AZZURRA NOVARA – SYMBOL AMATORI MODENA 1945 = 1-1 (1-0, 0-1)

Azzurra Novara: Gilli, Brusa, Gori A, Gori M, Ferrari (C) – Bergamin, Schena, Fortina, Filidoro, Lo Priore – All. Campanati

Symbol Modena: Moncalieri, Cervi, Siberiani, Beato (C), Pochettino – De Tommaso, Ligabue, Fontanesi, Manca – All. Farina M

Marcatori: 2t: 6’09” Brusa (NOV) – 2t: 22’57” Pochettino (MOD)

Espulsioni: 1t: 13’04” Beato (2′) (MOD), 17’45” Bergamin (2′) (NOV)

Arbitro: Luca Molli di Viareggio (LU)

Sabato 15 aprile 2023 – ore 20:45 – PalaCeccato di Thiene (VI)

HOCKEY THIENE – BDL MINIMOTOR CORREGGIO H. = 6-2 (5-2, 1-0)

Thiene: Comin, Casarotto, Ballardin, Luotti, Sperotto (C) – Poli, Conzato, Dal Prà, Scuccato M, Dalla Vecchia – All. Thiella G

BDL Minimotor Correggio: Salines, Tudela (C), Cunegatti, Caroli, Casari – Righi, Maniero, Holban, Pedroni M, Pedroni F – All. Farinola

Marcatori: 1t: 0’46” Casari (COR), 4’24” Luotti (THI), 9’36” Sperotto (THI), 12’53” Casarotto (THI), 14’56” Casarotto (THI), 18’02” Righi (COR) – 2t: 13’13” Casarotto (THI)

Espulsioni: 1t: 7’23” Caroli (2′) (COR), 17’55” Poli (2′) (THI)

Arbitro: Edoardo D’Alessandro di Viareggio (LU)

Sabato 15 aprile 2023 – ore 21:00 – Sporting center di Camaiore (LU)

ROTELLISTICA CAMAIORE – BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE = 3-4 (0-2, 3-2)

Camaiore: Bandieri, Ninci, Tirinnanzi, MAremmani, Mattugini – Giorgi, Pardini, Benedetti (C), Raffaelli M, Iacopi – All. Crudeli M

Castiglione: Saitta M, Guarguaglini, Montauti, Brunelli L (C), Buralli – Perfetti, Onori, Santoni, Donnini – All. Brizzi

Marcatori: 1t: 8’33” Guarguaglini (CAS), 18’01” Perfetti (CAS) – 2t: 4’13” Guarguaglini (CAS), 5’01” Ninci (CAM), 8’06” Mattugini (CAM), 11’09” Buralli (tir.dir) (CAS), 24’11” Pardini (rig) (CAM)

Espulsioni: 2t: 11’09” Giorgi (2′) (CAM) –

Arbitro: Daniele Moretti di Follonica (GR)

Domenica 16 aprile 2023 – ore 18:00 – PalaFerrarin di Breganze (VI)

VENETALAB H.BREGANZE – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 3-7 (1-3, 2-4)

VenetaLab Breganze: Zen, Costenaro S (C), Agostini, Torres, Toniolo – Volpe, Barbieri E, Tagliapietra G, Costenaro C, Zanfi – All. Perea

Scandiano: Dimone, Rocha, Ehimi, Uva, Deinite – Busani, Barbieri L, Stefani, Vaccari, Vecchi (C) – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 7’12” Ehimi (SCA), 10’01” Torres (BRE), 16’22” Deinite (SCA), 17’12” Rocha (SCA) – 2t: 3’47” Torres (BRE), 3’51” Ehimi (SCA), 7’55” Uva (SCA), 15’31” Busani (tir.dir) (SCA), 17’20” Busani (rig) (SCA), 19’58” Torres (rig) (BRE)

Espulsioni: 1t: 15’39” Barbieri E (2′) (BRE) – 2t: 5’24” Costenaro C (2′) (BRE), 15’31” Barbieri E (2′) (BRE), 19’58” Stefani (2′) (SCA)

Arbitro: Claudio Ferraro di Bassano (VI)

Domenica 16 aprile 2023 – ore 18:00 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

GAMMA INNOVATION H.SARZANA – ACEA FOLLONICA H.1952 = 6-4 (4-1, 2-3)

Gamma Innovation Sarzana: Venè, Pistelli (C), Rispogliati, Angeletti, Tognacca – LAvagetti, Baldocchi, Del Gatto, Andreoni – All. Corona M

Acea Follonica: Irace, Galgani, Mariotti J, Polverini M, Bonarelli (C) – Faelli, Masini, Giabbani, Ricceri, Maggi E – All. Polverini F

Marcatori: 1t: 2’40” Tognacca (tir.dir) (SAR), 6’00” Pistelli (SAR), 7’37” Masini (FOL), 15’36” Del Gatto (SAR), 19’17” Angeletti (SAR) – 2t: 8’18” Faelli (FOL), 8’46” Faelli (FOL), 8’54” Pistelli (SAR), 17’03” Rispogliati (SAR), 21’34” Faelli (FOL)

Espulsioni: 1t: 2’40” Bonarelli (2′) (FOL), 11’32″Bonarelli (rosso) (FOL), 16’30” Lavagetti (2′) (SAR) e Mariotti (2′) (FOL) – 2t: 5’28” Polverini M (2′) (FOL), 21’43” Ricceri (2′) (FOL)

Arbitro: Massimo Cardelli di Viareggio (LU)

CAMPIONATO SERIE A2 – GIRONE A e B – 13a GIORNATA – SABATO 15 E DOMENICA 16 APRILE 2023

GIRONE A

15/4/22 ore 20:45 Hockey Thiene Correggio Hockey 6-2

15/4/22 ore 20:45 Seregno 2012 Trissino Hockey 05 3-5

15/4/22 ore 20:45 Roller Bassano HC Montecchio Precalcino 3-2

15/4/22 ore 20:45 Azzurra Novara Amatori Modena 1945 1-1

16/4/22 ore 18:00 Hockey Breganze Roller Hockey Scandiano 3-7

GIRONE B

15/4/23 ore 20:00 AFP Giovinazzo Pumas Viareggio 9-3

15/4/23 ore 21:00 Rotellistica Camaiore HC Castiglione 3-4

14/4/23 ore 20:30 HC Forte dei Marmi CP Grosseto 4-4

16/4/23 ore 18:00 Sarzana Hockey Follonica H.1952 6-4

15/4/23 ore 19:30 Roller Matera Roller Salerno 7-2

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

GIRONE A

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare

1 Amatori Modena 1945 28 13 16 V-P-P

2 VenetaLab H.Breganze 25 13 23 V-P-S

3 Trissino Hockey 05 24 13 8 S-V-V

4 Azzurra Novara 22 13 -2 S-P-P

5 Roller Hockey Scandiano 22 13 18 V-S-V

6 Dyadema H.Roller Bassano 18 13 -15 S-V-V

7 Hockey Thiene 17 13 4 P-S-V

8 HC Montecchio Precalcino 11 13 -9 V-V-S

9 BDL Minimotor Correggio H. 8 13 -22 S-P-S

10 Seregno 2012 5 13 -21 P-S-S

GIRONE B

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare

1 Indeco AFP Giovinazzo 32 12 26 V-V-V

2 Blue Factor H.C. Castiglione 28 13 27 S-S-V

3 Farmaè Pumas A.Viareggio 25 13 17 V-V-S

4 SGS Servizi Versilia H.Forte 19 13 13 S-S-P

5 Rotellistica Camaiore 17 12 -1 V-P-S

6 Gamma Innovation H.Sarzana 17 13 -11 V-S-V

7 Decom Roller Matera 13 13 -5 V-P-V

8 Acea Follonica H.1952 11 13 -17 V-V-S

9 Campolongo Hospital Roller Salerno 10 13 -32 S-V-S

10 Hobbystore C.P. Grosseto 1951 8 13 -17 S-S-P

CLASSIFICA MARCATORI GENERALE

Buralli (Castiglione) 30 reti

Piozzini (Matera) Mura (Giovinazzo) 27 reti

Fernandez (Modena) Tudela (Correggio) 20 reti

Torres (Breganze) Santeramo (Matera) Ferrari (Novara) Fontan (Salerno) 18 reti

CAMPIONATO SERIE A2 – GIRONE A e B – 14a GIORNATA – SABATO 22 E DOMENICA 23 APRILE 2023

GIRONE A

22/4/23 ore 18:00 Roller Hockey Scandiano Azzurra Novara

22/4/23 ore 18:30 Amatori Modena 1945 Hockey Thiene

22/4/23 ore 20:45 Seregno 2012 Roller Bassano

22/4/23 ore 20:45 Trissino Hockey 05 Correggio Hockey

23/4/23 ore 18:00 HC Montecchio Precalcino Hockey Breganze

GIRONE B

22/4/23 ore 17:00 CP Grosseto Sarzana Hockey

22/4/23 ore 17:00 Follonica H.1952 AFP Giovinazzo

22/4/23 ore 19:30 Roller Salerno HC Forte dei Marmi

22/4/23 ore 20:45 Pumas Viareggio Rotellistica Camaiore

23/4/23 ore 18:00 Roller Matera HC Castiglione