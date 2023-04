I playout di Velcofin Vicenza iniziano sabato da Carugate: mercoledì si replica in casa

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – I playout 2022-23 cominciano per VelcoFin Interlocks esattamente come era iniziata l’avventura per la squadra guidata da Marco Silvestrucci nella stagione regolare, cioè con un confronto al palazzetto di via del Ginestrino a Carugate.

La squadra milanese è rimasta abbastanza inaspettatamente invischiata nella lotta finale per non retrocedere e paga un campionato altalenante, con un calo di condizione fisica e mentale nel finale di stagione, sfociato in un cambio di direzione tecnica: nel girone di ritorno Carugate ha collezionato 5 vittorie, esattamente come all’andata, nonostante l’arrivo a dicembre della top-scorer Christina Anne Morra (17.27 ppg) e l’ottimo rendimento delle registe, la capitana Francesca Diotti (11.2 punti e 3.5 assist per gara) e la piccola ma instancabile Sara Usuelli (ben 58% nei tiri da 2), il cui minutaggio è via via cresciuto nel corso della stagione. Determinanti per il suo destino le sconfitte interne patite ad opera di Futurosa Trieste e Alperia Bolzano al quinto e quart’ultimo turno, prima delle due impossibili sfide esterne con Castelnuovo e Costa Masnaga, con in mezzo la bella vittoria in casa contro un Alpo in strepitosa condizione.

Nel girone Nord di A2F Dimensione Bagno risulta la squadra più perforata in difesa (69.04 ppg) anche se abbastanza prolifica in attacco (62.77 ppg). Dal doppio confronto con VelcoFin Interlocks (punti subiti 68.85 e realizzati 57.62 per gara) è uscita sempre nettamente vincente, ma adesso si riparte da zero e le due vittorie della stagione regolare sembrano un ricordo ormai lontano (erano altri momenti ma soprattutto un’altra Vicenza), anche se di tempo non ne è poi passato così tanto.

La squadra di Silvestrucci e Rebellato si presenta in buona condizione (a parte Elena Sasso, reduce da una distorsione alla caviglia), con il morale alto dopo la vittoria con Broni e non parte certamente battuta, anche se Carugate, soprattutto sul suo terreno, è capace di vincere contro chiunque (chiedere a Udine, Broni o Alpo) e gode di una bilancio vincente (7-4) con Vicenza nelle ultime sei stagioni. Per la cronaca, l’ultima vittoria berica (un largo 44-83) sul campo di Carugate risale al 1° maggio 2021. Ovviamente un colpaccio esterno in gara-1 darebbe la possibilità a VelcoFin Interlocks di chiudere subito in casa con la salvezza una stagione iniziata e a lungo proseguita malissimo ma poi raddrizzata con le 6 belle vittorie del girone di ritorno. Al terreno di gioco, come sempre, il compito di verificare speranze e ipotesi.

Palla a due sabato 22 aprile alle ore 20.30 al Palasport di via del Ginestrino 17/B a Carugate (MI), con diretta streaming della gara sul canale YouTube di Basket Carugate. Direttori di gara saranno i due brindisini Davide Galluzzo e Giorgia Carella. Gara-2 è in programma mercoledì 26 aprile alle ore 20.30 al palasport di Vicenza.