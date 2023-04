Il Veneto femminile in finale al Torneo delle regioni contro la Lombardia

La Rappresentativa Femminile del CR Veneto è in finale al Torneo delle Regioni di calcio a 5. La selezione guidata da Robson Angelo Marani supera con un sofferto 2-1 la Calabria in semifinale e domani si giocherà il titolo contro la Lombardia, nell’ultimo atto della manifestazione, in programma alle ore 15 all’AGSM Forum di Verona. Il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport.

Semifinale tirata, dicevamo, quella andata in scena al Palasport di Valeggio sul Mincio. Forcing costante del Veneto nel primo tempo, ma tutti i tentativi delle Leonesse sbattono sul muro calabrese. L’episodio che sblocca la gara a inizio ripresa quando Dalla Libera approfitta di un disimpegno errato della Calabria con il portiere di movimento e pesca il jolly direttamente dalla sua trequarti, a porta sguarnita. A metà frazione il raddoppio firmato da capitan Maddalena che scippa palla alle avversarie e chiude con un rasoterra potente. La Calabria trova la rete che riapre la gara a una manciata di minuti dal termine, il Veneto resiste e può festeggiare l’accesso alla finale del TDR 2023.



SEMIFINALE

Calabria-Veneto 1-2 (Dalla Libera, Maddalena)