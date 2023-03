A Correggio Tommaso Stimamiglio si conferma la “Next gen” vincente

TENNIS – In una domenica ricca di soddisfazioni per i colori di Tennis Comunali Vicenza, con la doppia vittoria delle due squadre di serie C (quella maschile per 4-2 contro il TC Mestre e la femminile per 3-1 contro il CT Scaligero) la copertina è per Tommaso Stimamiglio che vince la tappa del Super NextGen Italia che si é disputata sui campi del Circolo Tennis Correggio.

In finale Tommaso (2.7 di classifica) si é imposto, al termine di una sfida molto combattuta chiusa sul 7-6 7-5, contro Gabriele Chiletti, 2.8 dello Sporting Club Sassuolo. Al termine, oltre agli applausi, anche le telecamere di SuperTennis TV.

“Sono molto contento per la vittoria, per come ho giocato, per come sono stato in campo e ho gestito i momenti importanti, riuscendo a restare sempre concentrato – il suo commento a caldo – Certo, ci sono stati alti e bassi, però il livello è rimasto comunque alto. E’ stato un bel torneo, organizzato bene. A me, poi, piace giocare sul veloce e mi sono divertito”.

Nelle cinque partite disputate ha dovuto superare anche qualche momento di difficoltà: “Nei quarti di finale contro Trombini (3.1) è stata dura – continua nel racconto – e ho vinto 10-8 al long tie-break, dopo essermi aggiudicato il primo set per 6-1 e perso il secondo con l’identico punteggio. La finale, però, è stata ancora più difficile, più lunga, con scambi combattuti. E dal punto di vista emotivo è stata sicuramente la sfida più complicata. Sono partito bene, portandomi sul 5-1 prima della rimonta del mio avversario che è salito sul 6-5. Ho comunque mantenuto la calma e mi sono aggiudicato il tie-break. Nel secondo parziale ero sotto per 5-3, ho annullato due set point e sono riuscito a capovolgere il risultato. Insomma, sono state due partite combattutissime, anche se molto diverse l’una dall’altra. La differenza è stata nel gestire al meglio i momenti importanti perchè il livello in campo era davvero molto simile”.

Messo in bacheca il trofeo Tommaso guarda avanti: “La priorità adesso è la serie C e i due prossimi tornei Next Gen, uno dei quali sui campi di casa di Tennis Comunali Vicenza: centrare la doppietta sarebbe davvero incredibile. Poi ci sarà la stagione dei tornei open e, magari, anche qualche impegno all’estero, che valuteremo insieme con i maestri. A questo riguardo vorrei fare un ringraziamento speciale ad Edoardo Florio, che mi ha seguito a Correggio e con cui mi sono trovato molto bene”.